Umweltschutz Nabu hält kein Kreuzfahrtschiff für empfehlenswert

Der Naturschutzbund (Nabu) hält kein einziges Kreuzfahrtschiff in Europa für empfehlenswert. "Die Umweltbilanz der Kreuzfahrtreeder ist insgesamt weiterhin schlecht", sagte Bundesgeschäftsführer Leif Miller bei der Vorstellung des jährlichen Rankings in Hamburg.

Die Umweltschützer haben Aida Cruises mit ihren neuen Schiffen "Prima" und "Perla" in diesem Jahr von den Spitzenplätzen verbannt. Am besten schnitten in dem Ranking TUI Cruises mit den vier Neubauten "Mein Schiff 3" bis "Mein Schiff 6" und Hapag-Lloyd Cruises mit der "Europa 2" ab. Sie verwenden laut Nabu immerhin einen Stickoxid-Katalysator.

Die Reedereien Costa, MSC und Royal Caribbean hingegen würden keinerlei relevante Aktivitäten zum Schutz von Umwelt und Gesundheit erkennen lassen, teilt der Nabu mit. Alle Reedereien würden weiterhin auf das giftige Schweröl als Kraftstoff setzen und keine Rußpartikelfilter zur Minderung gesundheitsgefährdender Feinstaubemissionen einsetzen.

Bei der Erstellung des Rankings hat der Nabu allerdings ein Problem: Die Umweltschützer erhalten ihre Daten nicht von den Reedereien, sondern vom Branchenverband Clia, und zwar in Form eines allgemein gehaltenen Schreibens. "Eine bewusste Verschleierungstaktik", wettert der Nabu auf seiner Webseite.

Abgassysteme an oder aus?

Streitpunkt zwischen Umweltschützern und Aida Cruises und Grund für die verschlechterte Bewertung ist das neue Abgasfiltersystem an Bord von "Prima" und "Perla". Während der Nabu aufgrund von Messungen - auch von des ZDF-Magazins "Plusminus" - annimmt, dass die Anlage gar nicht in Betrieb sein kann, widerspricht Aida: Sechs Schiffe der Flotte - darunter die "Aida Perla" und "Aida Prima" - verfügten über Systeme zur Abgasnachbehandlung. Wo es die Genehmigung zum Betrieb der Systeme gebe, würden diese auch genutzt. Einen unabhängiges Gutachten hat die Reederei allerdings bisher nicht veröffentlicht.

Der Kreuzfahrtverband Clia kritisierte die Messmethoden des Nabu, der am Elbufer vor Hamburg und in Häfen Rußpartikelmessungen durchgeführt hat. Diese entsprächen nicht wissenschaftlichen Standards, meint der Lobbyverband.

Kritik gab es von Clia auch an einer weiteren Darstellung des Nabu: Bereits seit 2015 gelte zum Beispiel in der Nord- und Ostsee ein Schwefelgrenzwert von 0,1 Prozent. Das bedeute, dass dort kein Schiff mehr mit Schweröl fahren darf, ohne eine Filtertechnik an Bord zu haben. Die Behauptung, dass alle Schiffe mit Schweröl fahren, treffe ebenfalls nicht zu. Sämtliche Kreuzfahrtschiffe erfüllten die gesetzlichen Grenzwerte oder gingen darüber hinaus.

Eine positive Teilentwicklung sieht auch der Nabu. Besserung sei ab 2018 in Sicht, wenn die ersten komplett mit Flüssigerdgas (LNG) betriebenen Schiffe in Dienst gestellt werden. Das Erste wird die "Aida Nova" sein, die im Dezember 2018 an den Start gehen soll.