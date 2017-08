"National Geographic"-Fotowettbewerb Atem raubend

Neues Desktop-Hintergrundbild gesucht? Bitte schön. Das Magazin "National Geographic" hat die Gewinner des diesjährigen Fotowettbewerbs bekannt gegeben. Den Hauptpreis, eine zehntägige Reise auf die Galapagos-Inseln, gewann der Mexikaner Sergio Tapiro Velasco. Er fing den Moment ein, als der Vulkan Colima in Mexiko ausbrach - und durch eine mächtige Aschewolke ein Blitz zuckt.

Eine Jury wählt beim "National Geographic Travel Photographer of the Year Award" die besten Reisefotos in den Kategorien "Natur", "Menschen" und "Städte". Die Fotografen schicken ihre Bilder aus der ganzen Welt ein. Wir stellen die besten vor.