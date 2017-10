National-Geographic-Ranking Wo Urlauber die glücklichsten US-Amerikaner treffen

Wo leben die glücklichsten US-Amerikaner? Soziologen haben es herausgefunden: In Boulder im Bundesstaat Colorado. Die Menschen dort fühlen sich jeden Tag "aktiv und produktiv" - so heißt es in einer Studie, die der National-Geographic-Autor Dan Buettner gemeinsam mit einem Team von Meinungsforschern veröffentlicht hat.

In der Stadt am Fuße der Rocky Mountains laufen mehr Menschen zu Fuß zur Arbeit als anderswo in den USA, es gibt kaum Raucher oder übergewichtige Personen, dafür treiben die Menschen viel Sport. In Boulder gebe es ein Gemeinschaftsgefühl unter den Bewohnern, und obwohl die Stadt eingebettet in die Natur liege, sei die innerstädtische Entwicklung stabil. Hinzu komme die frische Bergluft - all das mache die Einwohner von Boulder zu den glücklichsten Menschen der USA, heißt es in der Studie.

Für die Untersuchung wurden verschiedene Kategorien entwickelt, anhand derer die Wissenschaftler das Glück der Menschen gemessen haben: Gesunde Ernährung, soziales Engagement, finanzielle und physische Sicherheit, Freizeit und sogar regelmäßige Zahnuntersuchungen dienten ihnen als Vergleichsmaßstäbe. Für die Studie wurden rund 250.000 Interviews in 190 US-Städten geführt.

Herausgekommen ist eine Liste mit den 25 glücklichsten Städten Nordamerikas, die Buettner in seinem Buch "The Blue Zones of Happiness" aufführt. Charlottesville in Virginia, Santa Cruz-Watsonville in Kalifornien oder Provo in Utah gehören auch dazu.

Reist man in diese Städte, begegnen einem Einwohner, die oft lachen und sich gerne mehrere Stunden pro Tag mit anderen Menschen umgeben. Es gibt Zugang zu Grünflächen, und die Menschen haben das Gefühl, ihrem Lebensziel jeden Tag ein Stück näher zu kommen.

"Es scheint außerdem einen Zusammenhang zwischen Glück und Fahrradfahren zu geben", sagt er. "In Boulder hört man eher das Zischen eines vorbeifahrenden Radfahrers als das Läuten von Sirenen, wie zum Beispiel in Dallas." Es sei außerdem ein starker Zusammenhang zwischen der Qualität von Wasser und Glück erkennbar.

Doch auch die am wenigsten glücklichen Städte werden in Buettners Index aufgelistet: Charleston in West Virginia, Fort Smith in Arkansas oder Hickory-Lenir-Morganton in North Carolina stehen am traurigen Ende. Und trotz des hohen Lebensstandards in Boulder gibt es dort der Studie zufolge auch ein hohes Stresslevel: 49 Prozent der Bevölkerung fühlt sich demnach gestresst.

Die gute Nachricht für Einwohner sowie Reisende: "Glück passiert nicht einfach so", so Buettner. Es gebe immer eine Entstehungsgeschichte. "Wenn ihr glücklich sein wollt, ändert nicht euren Glauben. Ändert eure Umgebung", rät Buettner.