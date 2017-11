Kartografie Anleitung zum Träumen

Die Welt ist anders, als wir sie sehen. Zumindest auf herkömmlichen Karten: Seit der flämische Kartograf Gerhard Mercator 1569 seine berühmt gewordene Weltkarte zeichnete, glauben wir, Deutschland und Europa stünden im Zentrum der Welt und Afrika sei kaum größer als Grönland. Doch die sogenannte Mercator-Projektion beruht auf einer bewussten Verzerrung der Welt. Die war zwar für die Schifffahrt höchst nützlich, vermittelte uns aber ein in vielerlei Hinsicht falsches Bild der Erde .

Stadtpläne, Landkarten und Atlanten sind stets eine Interpretation der Erde - und schaffen es immer wieder, uns neue Perspektiven aufzuzeigen: Auf das, was wir zu kennen glauben, und das, was wir entdecken wollen. Schon immer hat Kartografie also mehr gewollt, als uns von A nach B zu führen. Karten visualisieren Erkenntnisse und Informationen, sie können uns durch den Alltag leiten und manchmal füttern sie unsere Träume und Vorstellungen von der Welt.

Wir stellen vier neue Kartenbücher vor, mit denen Sie die Welt einmal ganz anders sehen können:

1. "Atlas unserer Zeit"

Darum geht's: Wie viele Stunden ist die nächste Stadt entfernt? Welche Meeresgebiete sind unerforscht und wie ist die Welt per Twitter vernetzt? Aufgeteilt in die Kapitel "Land, Luft und Meer", "Mensch und Tier" und "Globalisierung" zeigt Alastair Bonnett, Geograf an der Universität Newcastle, wie sich Verhältnisse auf der Erde verschieben, wenn man die Perspektive ändert - Bonnetts Kartensammlung müsste Schullektüre werden.

Ein besonderes Buch, weil das Nebeneinander so vieler Aspekte völlig neue Geschichten erzählt. Mitunter stockt beim Blättern zwischen der "Verwundbarkeit durch Naturkatastrophen", den "stark gefährdeten Sprachen" und "globalen Migrationsströmen" regelrecht der Atem.

Der beste Satz: "Weltkarten verdeutlichen ein Problem sofort; so erkennt man beinahe auf den ersten Blick das Ausmaß der Friedfertigkeit oder des Wassermangels auf dem Planeten. Beim genaueren Hinsehen beginnen wir Verbindungen zwischen Ländern, regionale Muster und Ähnlichkeiten zu erkennen, die für ein globales Verständnis entscheidend sind."

Hier bleibt der Finger auf der Karte: Die Nähe nimmt nicht nur zu, wenn man sich anschaut, wo auf Atomkraft und auf erneuerbare Energie gesetzt wird. Distanzen schrumpfen auch mit Blick auf die Weltdarstellung über "Bewohner der USA, die nicht dort geboren wurden": Die dunklen Flecken mit den meisten Emigranten füllen die Flächen von Indien, China, Mexiko, UK - und Deutschland.

ANZEIGE Alastair Bonnett:

Atlas unserer Zeit 50 Karten eines sich rasant verändernden Planeten übersetzt von Theresia Übelhör DuMont, 224 Seiten, 29,- Euro (gebunden)

2. "Atlas der erfundenen Orte"

Darum geht's: Eine Insel namens Groclandt, direkt neben Grönland. Eine von Geistern bewohnte Dämoneninsel im Nordwestatlantik. Die Stadt der Cesaren in den Anden. Klingt gut? Sorry, gibt es aber alles nicht.

Ohne satellitengenaue GPS-Daten schlichen sich nun einmal Fehler ein in die Werke der Geographen und Seefahrer - oder sie dachten sich die Orte aus. Wie viel Fantasie mitunter bis ins 20. Jahrhundert in Landkarten steckte, dröselt Edward Brooke-Hitching in so amüsanten, wie erhellenden Texten und anhand atemberaubend gezeichneter alter Karten auf, samt Flora, Fauna und Monstren.

Atlas der erfundenen Orte 1665 zeichnete Athanasius Kircher diese "Karte" des Systems der im Erdinneren liegenden Feuer, die unsere Vulkane speisen: Für "Atemlöcher der Natur" hielt er sie, über "Feuerkanäle" mit dem Erdinneren verbunden. Natürlich war das im Wortsinn Science Fiction - mehr Phantasie als Wissen, aber immerhin eine auf begründeten Annahmen fußende Fiktion. Seewürmer, Entenbäume, Monsterhummer so groß wie Schiffe und andere Bestiarien: Ja, das sollen die Gewässer rund ums heutige Skandinavien sein. Mit dieser "Carta Marina" von 1527/39 wollte der Fromme Olaus Magnus über die "Wunder der nordischen Länder" den Papst dazu bringen, sich wieder stärker um diese Gebiete zu kümmern. War ja dringend nötig, wie man sah. Jede Information ist nur so gut wie ihre Quelle. Was der dänische Theologe Erik Pontoppidan für seinen "Versuch einer natürlichen Historie von Norwegen" hier 1755 zu Papier brachte, beruhte auf Seemannsgarn: Matrosen berichteten über große Seeschlangen, die vor Norwegen unterwegs gewesen sein sollen. Die wohl berühmteste Phantasieinsel aller Zeiten: Atlantis. Hier auf der Karte von Bory de Saint-Vincent aus dem Jahr 1803. Bald darauf füllten sich die "weißen Flecken" auf der Weltkarte - und Atlantis verschwand in den Fluten unserer Phantasie. Sieben Bischöfe sollten sich angeblich auf die Insel Antilia mit ihren sieben Häfen geflüchtet haben und sich jeder eine güldene Stadt gebaut haben – nur gab es Antilia nie. Auch wenn sie eingezeichnet ist auf dieser Karte aus einem Seefahreratlas von 1489: Es ist die rechteckige Form am äußersten linken Bildrand. Originell ist hier, dass oberhalb einer Linie von der Bretagne bis zum Donaudelta alles Kopf steht - als verliefe dort eine Art europäischer Äquator.

Ein besonderes Buch, weil es beweist, was Abenteuerlust seit jeher ausmacht: Die Neugier, etwas zu entdecken. Den Leuchtglobus zu Hause zu umrunden und sofort losreisen zu wollen. Nur um dann vielleicht festzustellen, dass die Insel, die seit Jahrhunderten auf allen Karten zu finden ist, gar nicht existiert.

Der beste Satz: "Man braucht bloß mal einen Blick auf die Karten zu werfen, die Kalifornien zur Insel erklärten, am Nordpol den magnetischen Berg Rupes Nigra ins Meer stellten oder Patagonien mit Riesen bevölkerten, um zu erkennen, dass die fiktiven Gebiete geradezu danach schreien, erforscht zu werden."

ANZEIGE Edward Brooke-Hitching:

Atlas der erfundenen Orte Die größten Irrtümer und Lügen auf Landkarten übersetzt von Lutz-W. Wolff dtv, 256 Seiten, 30,- Euro (gebunden)

Hier bleibt der Finger auf der Karte: Weit im Westen von Irland landete der Isländer Ari Marsson Ende des 10. Jahrhunderts und beschloss: Das ist Hvitramannaland. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts hielt sich dieser Ort in manchen Karten. Heute, so Brooke-Hitching, der die Entdeckertouren von Marsson und anderen nacherzählt, ist man sich fast sicher: Der Isländer meinte Florida. Oder irgendwas bei Mexiko.

3. "Städte der Welt"

Darum geht's: Dieses Buch ist ein Blick nach Vorgestern: Faksimiles alter Karten, auf denen Städte Herrschaftsräume, Handelszentren, Festungen sind. Auf den 230 Radierungen, die die Kartografen Georg Braun und Franz Hogenberg zwischen 1572 und 1617 angefertigt und zusammengetragen haben, zeigt sich, wie Nancy, Cordoba, Bamberg und andere Orte Europas auf einmal sichtbar wurden. Ihre Städte erscheinen teils menschlich, wie Allegorien - die Karten heißen "Porträts".

Ein besonderes Buch, weil wir so begreifen, wie die Welt vor 200, vor 500 Jahren gesehen wurde. Und wie aus mit Ortsnamen beschrifteten Symbolbildern die Stadtpläne wurden, die wir heute kennen.

ANZEIGE Georg Braun, Franz Hogenberg:

Städte der Welt Die kolorierten Tafeln von 1572-1617 Taschen, 744 Seiten, 14,99 Euro (gebunden)

Der beste Satz stammt vom Architekten Rem Kohlhaas, der das Vorwort schrieb: "Drei Farben dominieren die Bilder: Grün für Land; Rot für die Stadt und Blau für Wasser, mit seinem Versprechen auf Vernetzung". In Zukunft, glaubt Kohlhaas, wird die Urbanisierung die Farben der Welt verändern: "500 Jahre später wird nur noch Rot übrig sein."

Karten mit Leben Amsterdam, die gastfreundliche Feste: Mehrfach gesichert liegt hier mitten im platten Land die mächtige Handelsstadt - offen nur zum Wasser hin. Die Stadtplan-Stiche des "Civitates orbis terrarum" enstanden zwischen 1572 und 1617. Linz, Österreich: Mehr Stadtporträt, das den Charakter einfängt, als Karte. Die Burg wacht über der Stadt, und auch die Mauern versprechen dem Wanderer Sicherheit. Wo die Kulturen aufeinandertreffen: Granada war bis ins 17. Jahrhundert maurisch-islamisch geprägt. Als der Stich entstand, hatte gerade die Vertreibung der Muslime begonnen. Sie leitete den Niedergang der Stadt ein, die bald darauf in Bedeutungslosigkeit versank. Lissabon und Städtchen des Umlands: Eine Karte, die einen Hafen von Weltrang porträtiert. Von hier aus stach 1588 die spanische Armada gegen England in See. Ihr Scheitern schmälerte Lissabons Bedeutung nicht: Als Hafen zur Neuen Welt erblühte die Stadt durch den Handel mit Südamerika. London, "Angliae Regni Metropolis": der "englischen Könige Mutterstadt". Die Gründung der Börse im Jahr 1565 ließ London zu einer der mächtigsten Handelsstädte der Welt anwachsen. Diese erste Blüte als Großstadt fand rund 100 Jahre später ein brutales Ende: Erst tötete die Pest rund 60.000 Menschen, dann brannte die Stadt 1666 nieder.

Hier bleibt der Finger auf der Karte: Mit Kohlhaas' Blick eigentlich auf jeder Seite: Denn statt nüchterner Straßenverzeichnisse und Grenzverläufe sind diese Karten Erkundungen von Orten und des Lebens dort. Von irgendwo nähert sich immer eine Schiffsflotte oder eine Kutsche, ein Wandersmann, am Wegrand grasen Kühe. Und mittendrin stets die rot leuchtende Zivilisation mit ihren dunklen Kirchendächern. Es wäre ein Abenteuer für sich, Wien heute mit der Karte von Braun und Hogenberg zu erkunden.

4. "Cartographics"

Darum geht's: Wie prägt der Sommer eine Stadt wie London? Wie wirkt ein Weltatlas, wenn Künstler nur die Schiffsrouten zeigen? Und wie anders zeigt sich eine Region, wenn nur die täglichen Staustrecken oder die Mietpreise zu sehen sind?

Die Pariser Geographie-Professorin Jasmine Desclaux-Salaches hat mit "Les Cafés Cartographiques" eine Plattform für Kartografen weltweit geschaffen - und die 270 besten Werke daraus zusammengetragen.

Ein besonderes Buch, weil es illustriert, auf welch vielfältige Weise sich Kartografen, Historiker, Künstler und Soziologen zusammentun, welche Daten sie auswerten, um überraschende Aspekte von Städten, Ländern, Gesellschaften und Kontinenten sichtbar zu machen. Jede Karte ist eine Interpretation der Welt.

Der beste Satz: "Karten sind der rote Faden, der uns durch das Gewühl des Alltags leitet", schreibt die Kartografin Desclaux-Salaches, "und manchmal verleiten Landkarten auch zum Träumen".

Hier bleibt der Finger auf der Karte: Bei der herbstrot-blattgrün leuchtenden Insel, die die Designerin Jill Hubley aus New York City gemacht hat. Sie schlüsselt den Baumbestand der Stadt nach ihrer Gattung auf, von Birken über Japanischen Ahorn bis zu Tulpenbäumen. Die dunklen Lücken dazwischen sind der Asphalt, die Wolkenkratzer und die Wiese des Central Parks.