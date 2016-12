Superlativ-Jagd New York dreht am Riesenrad

Preisfrage: Wo steht das größte Riesenrad der Welt? Es gab Zeiten, da konnte man sich die Antwort auf so eine Frage ein Jahrzehnt lang merken und jedes Quiz gewinnen. Inzwischen ist das nicht mehr so leicht: Seit rund 20 Jahren wetteifern Metropolen rund um den Globus darum, hier mit Rekorden ihre Duftmarken zu setzen.

Das Riesenrad, eines der ältesten Fahrgeschäfte im Outdoor-Entertainment überhaupt und lange Zeit als langweilig verschrien, liegt voll im Trend - und prägt mit seiner Architektur und den Möglichkeiten seiner nächtlichen Lichtspiele die Skylines ganzer Städte. Wer London 1980 mit dem heutigen London vergleicht, sieht komplett andere Städte - und das berühmte "London Eye" spielt da keine kleine Rolle.

Ende der Neunziger überschritten stationäre Riesenräder Größen von 100 Metern. Die neue Gigantomanie wertete das klassische Fahrgeschäft auf, machte es zu etwas Spektakulärem. Kein Wunder, dass da auch New York mitspielen will - obwohl Amerikas Weltmetropole wahrlich nicht arm ist an riesigen Gebäuden, die den Charakter der Stadt prägen.

Hoch heißt attraktiv

Das aber gilt nicht unbedingt für den Stadtteil Staten Island, den man bisher vor allem als den Teil New Yorks verbuchte, der der Skyline gegenüberliegt. Mit dem Bauprojekt hoffen die Entwickler, den vorstädtischen und ruhigsten der fünf New Yorker Stadtteile aufzuwerten. Bis heute nehmen viele Touristen zwar die kostenlose Fähre nach Staten Island, um den Ausblick auf die Bucht, Freiheitsstatue und Skyline der Metropole zu genießen, fahren dann aber meist umgehend zurück nach Manhattan.

Doch die vorstädtische Lage lässt auch Raum für Planer, die sich mit Superlativen austoben wollen: "New York Wheel" heißt das Megaprojekt, das seit 2012 in der Planung ist. Und inzwischen, machten die Betreiber nun mit einigem Presse-Tamtam bekannt, laufen auch die Bauarbeiten für das bald größte Riesenrad der Welt und kommen angeblich gut voran - allerdings deutlich später als geplant und mit weiter steigenden Kosten.

Das Budget liege derzeit bei 590 Millionen Dollar (etwa 555 Millionen Euro), sagte Sprecherin Tiffany Townsand bei einem Rundgang im Stadtteil Staten Island. Damit dürfte das New York Wheel mehr als doppelt so teuer werden wie ursprünglich geplant. Erst hatten die Betreiber Gesamtkosten von 250 Millionen Dollar und eine Eröffnung im Jahr 2015 anvisiert, nun soll das Rad sich ab Frühjahr 2018 drehen.

Rennen gegen die Zeit

Es ist nicht das erste Mal, dass sich so ein vermeintliches Vergnügungskonstrukt als Millionen verschlingendes Großbauprojekt erweist. In Deutschland scheiterten die Pläne für das "Great Berlin Wheel", ebenfalls als größtes Riesenrad der Welt geplant, an finanziellen Problemen. Dem "Dubai Wheel", das - wenn es denn fertig geworden wäre - Berlin gleich wieder überholt hätte, werden immerhin noch Restchancen eingeräumt, als Teil des gigantischen Vergnügungsparks DubaiLand irgendwann doch noch gebaut zu werden - mit bis zu 185 Meter Höhe.

Das käme dann bis auf sieben Meter an das New York Wheel heran, das es auf 192 Meter Höhe bringen soll. Um die auf Staten Island geplante Attraktion herum sollen ein Einkaufszentrum, Hotels, ein Parkhaus und Grünflächen entstehen. Für eine Umdrehung wird es, so der Plan, 38 Minuten brauchen und in 36 gläsernen Gondeln jeweils bis zu 40 Menschen befördern. Auch spezielle Gondeln zum Abendessen und mit eingebauten Bars sind geplant. Das New York Wheel soll dann als Größtes aller Riesenräder jährlich drei Millionen Besucher ans New Yorker Nordufer locken.

Das Kalkül mit dem Weltrekord hat allerdings eine potenziell knapp bemessene Halbwertszeit: Da weltweit mehrere ähnliche Projekte in Planung sind, könnte das Wheel vor seiner Fertigstellung noch überholt werden. Derzeit hält den Rekord mit knapp 170 Metern Höhe der erst 2014 eröffnete High Roller in Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada.

Allerdings ist die Jagd nach der Krone des weltgrößten Riesenrades letztlich weniger wichtig, als das Werbegetöse darum vermuten lässt: Das "London Eye", von 2000 bis 2004 größtes Rad der Welt und mit 135 Meter Höhe mittlerweile auf Platz vier gefallen, wird jährlich von 3,5 bis 4 Millionen Menschen genutzt. Selbst das bereits 1897 eröffnete, mit knapp 65 Metern heute "kleine" Riesenrad im Wiener Prater zieht alljährlich noch immer rund 600.000 Besucher an. Jedes der derzeit nur 18 Riesenräder weltweit, die über 100 Meter Höhe erreichen, wird als spektakulär empfunden.