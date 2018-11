Fünf Tipps für den Umgang mit Deutschen "Tschüss" oder "Auf Wiedersehen"?

Tourismusbetriebe in der niederländischen Grenzprovinz Drente wünschen sich mehr Gäste aus dem Nachbarland. Damit die Kommunikation mit denen noch besser funktioniert, haben die Betriebe auf einem Workshop nun Tipps zum Umgang mit Deutschen erhalten.

Ein Reporter des "Dagblad van het Noorden" berichtete von dem Vortrag, bei dem Deutschland-Coach Karin Lubs den Niederländern Ratschläge für deutsche Touristen gab. Sie empfahl den anwesenden Gastronomen und Hoteliers etwa, ihre Website auch auf Deutsch zu übersetzen, und erklärte, wann es besser sei, "Tschüss" oder "Auf Wiedersehen" zu sagen: "Wenn die Situation entspannt ist, kann ruhig 'Tschüss' gesagt werden", sagte sie.

Weiterhin fasste sie fünf Tipps zum Umgang mit Deutschen zusammen. Der erste: Deutsche lieben es, wenn sie in ihrer eigenen Sprache angesprochen werden - auch mit hörbar holländischem Akzent, das komme sogar als charmant rüber. Lubs' zweite Empfehlung: Deutsche mögen keine Überraschungen. Das heiße, dass sie gerne das vorab gebuchte Zimmer beziehen, nicht ein anderes.

Überhaupt schätzten Deutsche Sicherheit, Vertrauen und Professionalität, sagte sie. Wenn etwas nicht so laufe wie erwartet, zögerten Deutsche nicht, das auch zu sagen. Die Kritik sollten die Niederländer laut Lubs als "nützliches Feedback" aufgreifen.

Auf eine Frage schlicht mit "keine Ahnung" zu antworten, komme nicht gut an. Selbst wenn es nicht auf alles gleich eine Antwort gebe, sollte zumindest erklärt werden, warum das so sei und wie weiter vorgegangen wird - sonst könnte das als Zeichen von Desinteresse aufgefasst werden. "Die richtige Antwort ist also 'Keine Ahnung, aber...'", sagte Lubs - und erwähnt damit eine Regel, die ohnehin international in der Hotellerie gelten sollte.

Zuletzt liebten deutsche Gäste Lubs zufolge Geschichten über Land und Leute. Ein simpler Hinweis auf touristische Attraktionen in der Region reiche ihnen nicht. Eine schöne Geschichte über das Dorf oder die Unterkunft käme hingegen oft gut an.