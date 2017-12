Wütende Niki-Kunden nach Insolvenz "Geld weg, Urlaub futsch"

Das ging schnell: Von einem Tag auf den anderen hat die österreichische Ferienfluglinie Niki den Betrieb eingestellt. Zurück bleiben 1000 fassungslose Mitarbeiter - und Tausende Kunden, die entweder weltweit auf Flughäfen festsitzen oder ihren geplanten Urlaub entschwinden sehen.

Allein auf Mallorca sind zahlreiche Urlauber gestrandet. Am Donnerstag würden sechs Flüge zwischen Palma und Frankfurt, Hamburg und Düsseldorf ausfallen, sagte ein Sprecher der Flughafen-Betreibergesellschaft AENA der Deutschen Presse-Agentur. "Die Fluggesellschaft hat angekündigt, dass man sich bemühe, die Passagiere bei anderen Fluggesellschaften unterzubringen."

Am Wochenende seien noch weit mehr Flüge betroffen, hieß es: Am Freitag hätten 18 Niki-Maschinen starten und landen sollen, am Samstag 32 und am Sonntag 16, hieß es. Die insgesamt 66 Flüge hätten rund 10.000 Passagiere befördern sollen. Niki hatte seit März für Air Berlin allein die Mallorca-Flüge aus und in den deutschsprachigen Raum bedient.

In der Abflughalle herrschte am Morgen zunächst nur wenig Betrieb. "Im Moment ist hier vor Ort alles ruhig", so die Pressestelle. Die meisten deutschen Passagiere seien offenbar vorab informiert worden. Auch die dpa-Mitarbeiterin Carina Häussler aus Stuttgart sitzt auf Mallorca fest. Sie hatte über einen Reiseveranstalter gebucht. "Als ich bei denen angerufen habe, war der O-Ton eigentlich nur: "Genießen Sie Ihren Urlaub, wir kümmern uns und melden uns"." Wann es zurück geht, wisse sie noch nicht. "Es ist eine große Rumtelefoniererei."

Wütend zeigten sich Touristen, die über die Weihnachtstage nach Mallorca wollten oder ihren Urlaub für das nächste Jahr bereits gebucht hatten. Es herrsche "Wut und Ratlosigkeit", schrieb die "Mallorca Zeitung". Das Blatt zitierte eine Touristin mit den Worten: "Wollten am 26. Dezember für zwei Wochen Urlaub machen. Geld weg, Urlaub futsch." Eine andere Deutsche schrieb auf der Facebook-Seite der Zeitung: "Hatten für den 23.12. - 1.1.18 gebucht. Müssen jetzt schauen, dass wir unseren Urlaub noch retten und woanders buchen. Geld weg - soviel zu 'Niki ist safe'. Frohes Fest!"

Fassungslose Kunden in Berlin

Auch im Inland sitzen Fluggäste fest. Mehrere Dutzend Niki-Kunden waren am frühen Donnerstagmorgen zum Berliner Flughafen Tegel gekommen. Vor den Filialen der Reisebüros bildeten sich Schlangen. "Wir haben von nichts gewusst", sagte ein wütender Familienvater, der mit seiner Frau und Tochter in der Nacht aus Polen angereist war. "Ich bin fassungslos", sagte eine weitere Kundin, der gerade am Schalter mitgeteilt wurde, dass sie erst am nächsten Morgen würde fliegen können. "Ich rief gestern noch am Flughafen an", sagte sie. "Da sagte man mir noch, alles läuft planmäßig."

Pauschalreisenden war von ihren Reisebüros geraten worden, trotz Insolvenz zum Flughafen zu fahren, um Entschädigungsansprüche geltend zu machen. "Sie haben mir gesagt, wir sollen trotzdem zum Flughafen kommen", sagte der Kunde Wolfgang Sonne aus Rathenow, der mit seiner Frau ebenfalls in Tegel wartete. "Ich habe keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht."

Auch an weiteren deutschen Flughäfen fallen Niki-Flüge aus. In Stuttgart warteten die Kunden am Morgen vergeblich auf zwei Verbindungen nach Wien sowie Marsa Alam in Ägypten. Außerdem wurde auch die vorgesehene Landung eines Fliegers aus Marsa Alam abgesagt. Durchschnittlich 20 Flüge der insolventen Air-Berlin-Tochter gingen pro Woche über Stuttgart. In Hamburg fallen ebenfalls zwei Flüge aus. Die Abflüge nach Fuerteventura und Mallorca waren den Angaben des Flughafens zufolge für den Vor- sowie den Nachmittag vorgesehen.

Rückflüge für Niki-Kunden zu Sonderkonditionen

Nach Angaben des Insolvenzverwalters Nicolas Flöther wollten in den kommenden 14 Tagen rund 40.000 Flugreisende mit Niki ihre Heimreise antreten. Davon hatten rund 15.500 ihre Reise selbst gebucht. Festsitzende Pauschalurlauber müssen nicht mit Mehrkosten für ihre Rückreise rechnen. Denn bei einer Flugreise als Teil eines Pauschalpakets muss sich der Reiseveranstalter um eine alternative Beförderung kümmern. Anders sieht es für Kunden aus, die direkt bei Niki gebucht haben.

Solchen Passagieren wollen deutsche Airlines beim Rücktransport aus dem Ausland helfen. Die Fluggesellschaften würden Niki-Fluggästen, die keine Pauschalreise gebucht haben, noch verfügbare Sitzplätze zu Sonderkonditionen anbieten, teilte der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft in Berlin mit. Dabei handelt es sich um eine Art Aufwandsentschädigung.

Auch die österreichische Regierung hatte staatliche Hilfe angekündigt. Sie wolle die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines notfalls mit Charterflügen beauftragen, sagte ein Sprecher von Verkehrsminister Jörg Leichtfried der Tageszeitung "Die Presse".

Der Ferienflieger Condor will Passagiere, die direkt bei Niki gebucht haben, nach eigenen Angaben kostenfrei nach Deutschland zurückfliegen, soweit Sitzplätze verfügbar sind. Die Tochtergesellschaft des Veranstalters Thomas Cook kündigte den Aufbau zusätzlicher Kapazitäten an. Die Reisenden sollten sich direkt an die Check-in Schalter am jeweiligen Flughafen wenden.

Auch TUI bietet Urlaubern, die direkt bei Niki gebucht haben, Hilfe an: Sie können einen TUI-fly-Ersatzflug für ihren bis Ende des Jahres ausgefallenen Rückflug nach Deutschland buchen und bekommen anschließend 50 Prozent des Flugpreises zurückerstattet. Die eigenen Kunden informiert TUI aktiv und organisiert ihnen Ersatzheimflüge. Insgesamt seien bis zum Ende des Jahres rund 5000 deutsche TUI-Gäste betroffen.