Insolvenzverwalter Fast alle Niki-Kunden bekommen Ticketpreis zurück

Nach der Pleite des österreichischen Ferienfliegers Niki haben die meisten Passagiere Glück im Unglück: Fast alle Flugreisenden sollen den gezahlten Flugpreis zurückerhalten oder umgebucht werden, wie der vorläufige Insolvenzverwalter Lucas Flöther mitteilte.

Zwar haben alle ausgestellten und bezahlten Niki-Flugtickets ihre Gültigkeit verloren. Doch die Käufer können offenbar darauf hoffen, nicht auf ihren Kosten sitzenzubleiben - wie sonst häufig bei Insolvenzen. Laut einem Sprecher Flöthers gibt es nämlich aus dem Insolvenzverfahren der Niki-Muttergesellschaft Air Berlin ein Treuhandkonto, auf dem die Ansprüche der Tochtergesellschaft gesichert wurden. Dieses Geld werde nun verwendet, um voraussichtlich fast alle Kunden zu entschädigen.

Die Inhaber von 200.000 noch ausgestellten Einzeltickets bekommen den Kaufpreis demnach voll erstattet, sofern sie die Flugscheine nach dem Insolvenzantrag von Air Berlin Mitte August gebucht haben. Hinzu kommen 210.000 über Reiseveranstalter und Reisebüros gebuchte Tickets, bei denen die Veranstalter für Ersatz sorgen müssen.

Nach der Air-Berlin-Pleite wollte die Lufthansa den Ferienflieger kaufen und hielt ihn mit zehn Millionen Euro pro Woche in der Luft. Niki flog mit rund 20 Maschinen Ziele in Nordafrika und Südeuropa an, vor allem Mallorca. Die Lufthansa verzichtete aber am Mittwoch wegen der starken Wettbewerbsbedenken der EU-Kommission auf den Kauf. Niki beantragte umgehend Insolvenz und stellte den Flugbetrieb ein.

In den kommenden zwei Wochen würden rund 5000 Niki-Reisende ohne Rückflug dastehen, sagte ein Sprecher des Verkehrsministeriums in Wien. Insolvenzverwalter Flöther erklärte, knapp 40.000 Passagiere hätten bis zum 31. Dezember den Heimflug mit Niki geplant. Rund 15.500 von ihnen hätten selbst gebucht - rund 25.500 über Reiseveranstalter und Reisebüros.

Deren Branchenverband erklärte, die Veranstalter täten alles, damit die Reisenden ihren Weihnachtsurlaub antreten könnten und alternative Rückreisemöglichkeiten hätten. Für gestrandete Individualreisende im Ausland kündigten die deutschen Fluggesellschaften an, kurzfristig Sonderkonditionen für noch verfügbare Sitzplätze in Rückflügen anzubieten. An der Aktion beteiligen sich nach Angaben des Insolvenzverwalters Condor, Eurowings, Germania, Lufthansa , Austrian Airlines, Swiss und TUIfly.

Condor und Lauda haben Interesse

Die Insolvenz von Niki ist nach der des Mutterkonzerns Air Berlin sowie der britischen Linie Monarch die dritte in diesem Herbst. Verbraucherschützer fordern deshalb Konsequenzen: "Airlines sollten gesetzlich verpflichtet werden, eine Insolvenzversicherung zugunsten der vorausbezahlten Kundengelder abzuschließen", erklärte der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), Klaus Müller.

Flöther kündigte an, er werde versuchen, den Geschäftsbetrieb der Air-Berlin-Tochter durch einen Schnellverkauf doch noch zu retten. So streckt die Thomas-Cook-Fluglinie Condor jetzt doch wieder ihre Fühler nach der österreichischen Airline aus. Condor wolle die Flugkapazität auf dem deutschen Markt ausbauen und prüfe weiterhin alle Optionen einschließlich des Kaufs von Niki oder Teilen des Unternehmens, sagte ein Sprecher der Airline. Dies würde auch die Sicherung von Arbeitsplätzen für den Flugbetrieb der Niki beinhalten.

Lauda prüft

Thomas Cook hatte sich bereits nach der Pleite von Air Berlin im Sommer um eine Übernahme von Niki beworben. Dabei hatte sich die Airline mit dem Gründer Niki Lauda zusammengeschlossen, Insidern zufolge aber auch allein ein Angebot abgegeben. Ein Condor-Sprecher äußerte sich nicht dazu, ob sich Thomas Cook nun allein oder zusammen mit Lauda um Niki bewirbt.

Der ehemalige Rennfahrer und Unternehmer will die Möglichkeiten einer Übernahme ausloten. "Ich versuche, so schnell wie möglich einen Termin beim Insolvenzverwalter zu bekommen, um weitere Schritte zu besprechen", sagte der 68-Jährige. Er hatte Niki 2003 gegründet und war 2011 ausgestiegen.