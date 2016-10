Ab Mitte Dezember Diese Nacht- und Autoreisezüge überleben

Abends in Hamburg in den Zug steigen und morgens in Basel aufwachen - den Service mit Liege- und Schlafwagen stellt die Deutsche Bahn (DB) zum Fahrplanwechsel ein. Doch die Rettung für einige Nachtzuglinien, die in südliche Nachbarländer führen, ist da.

Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) werden ab 11. Dezember acht Verbindungen für Nachtreisezüge anbieten, wie Vorstandschef Andreas Matthä in Berlin ankündigte. Auf vier dieser Strecken können auch Autos und Motorräder mitgenommen werden.

Unterm Strich schrumpft das Angebot mit klassischen Nachtreisezügen damit auf etwa die Hälfte. Die Deutsche Bahn will stattdessen nachts mehr ICE- und IC-Züge mit Sitzplätzen einsetzen.

Die ÖBB wird laut ORF von der DB 15 Liegewagen und 42 Schlafwagen der DB aufkaufen und umbauen. Dann wird das österreichische Unternehmen künftig mit insgesamt 74 Liegewagen und 52 Schlafwagen als "Nightjets" auf den Schienen unterwegs sein. Diese sollen nach und nach einheitlich in Dunkelblau gestaltet werden, Tickets soll es schon ab 39 Euro (München-Venedig) geben.

Die ÖBB wird ab Mitte Dezember in Deutschland sechs neue "Nightjet"-Verbindungen anbieten:

Hamburg - Berlin - Freiburg - Basel - Zürich

Hamburg - München - Innsbruck

Düsseldorf - München - Innsbruck

München - Villach - Venedig

München - Salzburg - Villach - Florenz - Rom

München - Salzburg - Villach - Verona - Mailand

Die bereits bestehenden neun "Nightjet"-Verbindungen der ÖBB bleiben, davon werden zwei zum Teil in Deutschland fahren:

Hamburg - Wien

Düsseldorf - Wien

Zürich - Wien

Zürich - Graz

Wien - Bregenz

Wien - Venedig

Wien - Rom

Wien - Mailand

Wien - Livorno

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) sieht das Angebot von ÖBB und DB kritisch. Das Verbindungen würden reduziert, und IC und ICE, die in der Nacht führen, nicht den Komfort eines Nachtzuges bieten. Anders als von den Betriebsräten gefordert würden die Mitarbeiter der bisherigen Nachtzüge so gut wie keine Möglichkeit erhalten, auf den neuen Verbindungen tätig zu werden.

Die Unternehmen würden mit den Nachtzügen ein auch ökologisch wichtiges Alleinstellungsmerkmal verspielen: "Welcher Autofahrer kann schon nachts fahren und schlafen und doch sein Ziel am nächsten Tag erreichen", fragte der EVG-Vorsitzende Alexander Kirchner.

Nischengeschäft für die DB

Die Deutsche Bahn hatte Ende 2015 bekanntgegeben, alle bisherigen Linien des klassischen Nachtzugverkehrs in diesem Dezember "in einem Schritt" einzustellen. Als Grund wurden jahrelange Verluste in diesem Geschäft genannt. So seien 2015 bei rund 90 Millionen Euro Umsatz 31 Millionen Euro Minus herausgekommen. Die meisten Züge seien mehr als 40 Jahre alt, die nötigen Investitionen in die Modernisierung ließen sich nicht wieder hereinholen, stellte das Unternehmen fest.

Für die Deutsche Bahn sind die Nachtzüge ein Nischengeschäft. Zuletzt gab es 1,3 Millionen Buchungen pro Jahr. Somit war nur einer von Hundert Fahrgästen mit einem Schlaf- oder Liegewagen unterwegs. Die ÖBB machen dagegen mit den Nachtreisezügen 17 Prozent ihres Umsatzes.