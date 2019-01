Österreich und Bayern Zu viel Schnee - Skilifte stehen still

Es schneit und schneit - und auch in den kommenden Tagen ist noch kein Ende in Sicht. Im Süden Bayerns beeinträchtigt der Dauerschneefall auch den Wintersportbetrieb. Einige Lifte und Pisten mussten gesperrt werden, nachdem am Montag eigentlich alle Unwetterwarnungen aufgehoben wurden.

In Bayern waren am Dienstag im Gebiet Brauneck bis auf drei kleine Tallifte alle Pisten und Anlagen geschlossen. "Auf den Bäumen liegt mittlerweile extrem viel und schwerer Schnee", sagte eine Sprecherin des Skigebiets. "Es besteht die Gefahr, dass die Bäume umknicken und auf Pisten und Lifttrassen fallen. Wie lange die Anlagen geschlossen bleiben, können wir nicht abschätzen - es soll ja weiterschneien."

Auch in den Skigebieten Spitzingsee und Sudelfeld fuhren nur noch vereinzelt kleine Lifte in den unteren Lagen. Neben der Schneelast auf den Bäumen wurde der Wind immer mehr zum Problem. So hieß es an der Zugspitze am Vormittag wegen des starken Windes: "kein Skibetrieb".

In Garmisch hingegen waren am Mittag die meisten Lifte und Abfahrten geöffnet. "Im Moment trifft sich jeden Morgen eine Lawinenkommission, die entscheidet, ob und wo Schnee weggesprengt werden muss", sagte eine Sprecherin des Skigebiets Garmisch-Classic. "Wie es in den kommenden Tagen bei uns weitergeht, müssen wir sehen."

450 Lifte in Österreich geschlossen

In Österreich gab die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) erneut Schneewarnstufe rot aus. Zahl und Größe der Gefahrenstellen nähmen zu, teilte der Lawinenwarndienst mit. Die Bergbahnen kämpfen mit den Schneemassen, die hohe Lawinengefahr zur Folge haben.

Auf dem rund 1800 Meter hohen Loser in der Steiermark hat der Schnee die Bergstation fast unter sich begraben. "Bei den typisch eingewehten Stellen liegt bis zu zehn Meter Schnee", schrieb das Unternehmen auf Facebook. In vielen Gebieten stehen Lifte still: Nach Angaben des Skiportals "Skiresort.de" sind aktuell 1700 Kilometer Piste gesperrt - 5150 Kilometer sind offen. Laut Portal sind 450 Skilifte geschlossen und 1700 geöffnet.

In vielen Regionen von Tirol herrscht weiterhin die zweithöchste Lawinenwarnstufe. Dennoch zeigten sich Experten dort zuversichtlich. "Wir haben die Lage weiterhin voll im Griff und sind auf alle Eventualitäten vorbereitet", erklärte der Leiter der Landeswarnzentrale, Marcel Innerkofler.

Insgesamt sind nach Angaben der Behörden in Österreich rund 100 Straßen wegen Lawinengefahr gesperrt. Probleme bereiten zudem immer wieder umgestürzte Bäume. Dennoch konnten viele Touristen, deren Orte bisher eingeschneit waren, während einer kurzzeitigen Wetterberuhigung am Dienstag abreisen. So wurde die Katschbergstraße zwischen Untertauern und Obertauern am Vormittag für Fahrzeuge mit Schneeketten oder Allradantrieb geöffnet. Mit Beginn der Dunkelheit sollte sie allerdings wieder geschlossen werden.

Am 1200 Meter hohen Präbichl konnten laut Bericht der "Kleinen Zeitung" 110 Gäste ihr eingeschneites Quartier verlassen. Weiterhin fest sitzen die Menschen in den obersteirischen Gemeinden Pölstal und Hohentauern, die beide am Montag den Katastrophenzustand ausgerufen hatten. In Hohentauern sind derzeit rund 550 Menschen eingeschneit.

Im Tiroler Zillertal wurde eine Straße auf einer Länge von rund 100 Metern durch eine Lawine verschoben. Die Gemeindestraße in Finkenberg wurde laut dem Sender ORF auf unbestimmte Zeit gesperrt, ein Ersatzweg sollte nur für Notfälle geöffnet werden. Von der Sperrung betroffen seien vermutlich rund 80 Menschen, darunter auch Touristen.

Am Sonntag neue Schneefront

Vorerst ist nach Angaben der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) kein Ende der aktuellen Wetterlage in Sicht. Von Nordwesten her ströme immer wieder feuchte Luft in Richtung der Alpen, staue sich und bringe große Schneemengen. Die Meteorologen rechneten noch bis Donnerstag an der Nordseite der Alpen mit bis zu 60 Zentimeter und auf den Bergen mit mehr als einem Meter Neuschnee. Das gelte vor allem für Vorarlberg, Nordtirol, Salzburg, die nördliche Obersteiermark, die Oberösterreichischen Voralpen und das Mostviertel.

Die großen Neuschneemengen dürften die Situation weiter verschärfen. Mit erhöhter Lawinengefahr sei zu rechnen. Weitere Straßen und Bahnverbindungen könnten gesperrt werden, der Strom könnte erneut ausfallen. In den vergangenen Tagen waren in Ober- und Niederösterreich bereits rund 2000 Haushalte ohne Strom, weil die Stromtrassen unterbrochen waren. Nach einer kurzen Beruhigung am Freitag und Samstag dürfte die nächste Schneefront bereits am Sonntag die Alpennordseite erreichen.

Sturmflut im Norden

An der Nordseeküste und in Hamburg hingegen wurden Sturmflutwarnungen aufgrund des Sturmtiefs "Benjamin" ausgegeben. Zwischen dem nordfriesischen Schlüttsiel und den Halligen stellte daher die Wyker Dampfschiff-Reederei den Schiffsverkehr ein. Ob es auch zwischen Föhr und Amrum zu Fahrplanänderungen kommt, war zunächst unklar. In Niedersachsen sollten alle Fähren von und nach Wangerooge ausfallen. Der Verkehr zwischen Cuxhaven und der Hochseeinsel Helgoland wurde ebenfalls eingestellt.

Die Deutsche Bahn schloss zunächst auch Auswirkungen des Sturmtiefs auf den Bahnverkehr nicht aus. Am wichtigen niederländischen Drehkreuz Amsterdam Schiphol strich die Fluggesellschaft KLM vorsorglich etwa 160 Flüge.