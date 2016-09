Trachtenverein sagt Wiesn ab "Wollen nicht mittendrin sein, wenn ein Verrückter herumballert"

Lederhose, Joppe, Schlapphut mit Goldquaste - Dirndl, Schürze und Otterfellhaube: Für die Männer und Frauen bayerischer Trachtenvereine steht einer der schönsten Termine des Jahres an, der Trachten- und Schützenzug am ersten Sonntag des Oktoberfests. Mehr als 9000 Menschen waren in den vergangenen Jahren stets dabei, wenn Pferde die bunt geschmückten Festwagen durch die Maximilianstraße zogen, vorbei an Odeonsplatz und Stachus bis hin zur Theresienwiese.

Dieses Jahr haben sich viele Menschen gegen die Teilnahme entschieden. Aus Angst vor einem Anschlag. Der Trachtenverein Bernried hat sich komplett von der Veranstaltung abgemeldet - und musste dann viel Häme einstecken. Im Gespräch mit SPIEGEL ONLINE verteidigt Vorstand Hannes Düker seine Absage.

SPIEGEL ONLINE: Nachdem Sie den Trachtenzug abgesagt hatten, hagelte es Kritik. Was war die schlimmste Beschimpfung?

Düker: Wir wurden Bernrieder Hasenfüße genannt und gefragt, wer denn das ganze Bier saufen solle, wenn keiner zum Oktoberfest geht. Die Anfeindungen kamen von anderen Vereinsvorständen, aber auch von irgendwelchen mir nicht bekannten Personen. Manche sorgten sich darum, dass wir mit unserer Absage Vorreiter für andere sein könnten. Aber ich bekam auch viel Zuspruch für diesen Schritt.

SPIEGEL ONLINE: Warum haben Sie denn genau abgesagt?

Düker: Die überwältigende Mehrheit unserer Mitglieder fürchtet sich vor einem Anschlag. Sie wollen nicht mittendrin sein, wenn ein Verrückter anfängt herumzuballern. Die Ersten, die mir sagten, dass sie nicht am Trachtenumzug teilnehmen würden, waren meine beiden Töchter. Sie haben jeweils zwei Kinder und hatten Angst um sie.

SPIEGEL ONLINE: Dabei gibt es laut Münchner Polizei nach wie vor keine konkreten Hinweise auf eine Gefährdung des Oktoberfests durch Anschläge. Außerdem ist das Sicherheitskonzept verschärft worden. Es gibt ein Verbot für Rucksäcke, an den Eingängen soll intensiver kontrolliert werden, und die Zahl der Ordner wurde fast verdoppelt.

Düker: Mag sein. Aber ein gewisses Risikopotenzial hat der Festzug, der quer durch Münchens Zentrum führt, aus meiner Sicht schon. Ich muss die Sorgen der Vereinsmitglieder ernst nehmen. Nach dem Amoklauf am Olympiaeinkaufszentrum hagelte es massiv Absagen - hauptsächlich von Familien, sodass beim Umzug kein einziges Kind dabei gewesen wäre. Ich habe dann eine schriftliche Anfrage an alle Mitglieder geschickt, mit der Bitte um ein Votum für oder gegen die Teilnahme. Bereits nach einer Woche erhielt ich Rückmeldungen von rund 80 Prozent aller Befragten. Nur drei Mitglieder waren bereit, am Festzug teilzunehmen.

SPIEGEL ONLINE: Wie viele Mitglieder hat der Trachtenverein Bernried?

Düker: 251. Davon besitzen etwa 65 Leute eine Tracht. Sie waren bei früheren Wiesn-Zügen alle mit dabei. Ich als Vorstand habe die Pflicht, dem Wunsch der Mitglieder nachzugeben und habe daraufhin sofort abgesagt. Ich konnte nicht anders handeln. Wir haben eine Demokratie, und das ist auch gut so.

SPIEGEL ONLINE: Sicher haben auch die Anschläge von Würzburg und Ansbach die Leute verunsichert. Aber ist eine Entscheidung wie die Oktoberfest-Absage nicht genau das, was Terroristen wollen?

Düker: Ja, man gibt einigen Knallköpfen nach, die uns an die Lebensfreude wollen. Es ist schade und besorgniserregend, dass sich manch einer nicht mehr in die Öffentlichkeit traut, ohne Angst zu haben. Das ist ein Trauerspiel.

Trachtenverein Bernried Hannes Düker ist Vorstand des Heimat- und Trachtenvereins Bernried am Starnberger See. Beim großen Trachtenzug in München, der traditionell am zweiten Tag des Oktoberfests stattfindet, ist Düker bisher jedes Mal mitmarschiert, wenn sein Verein dabei war.

SPIEGEL ONLINE: Finden Sie es persönlich auch schade?

Düker: Es tut mir für die Organisatoren leid, die sich viel Arbeit gemacht haben - und ja, ärgerlich ist es um unsere eigenen Ausgaben und Mühen. Wir haben ein Vierteljahr lang an unserem historischen Festwagen herumgeschraubt, der mit aufwendigen Aufbauten mitfahren sollte - ein Motiv ist unsere Dorfkirche, und dann haben wir einen Fischerwagen, dekoriert mit Räucherkammer und Fangnetzen. Außerdem haben wir rund 2000 Euro ausgegeben, um die strengen Auflagen für die Betriebsgenehmigung erfüllen zu können.

SPIEGEL ONLINE: Jetzt müssen Sie die Kutsche in den Schuppen stellen. Glauben Sie, dass Ihre Mitglieder nächstes Jahr wieder mitmachen, sofern die Wiesn-Besucher dieses Jahr kein Attentat erleben?

Düker: Ich gehe davon aus, werde aber wieder die Mitglieder entscheiden lassen.

SPIEGEL ONLINE: Werden Sie das Oktoberfest dieses Jahr privat besuchen?

Düker: Nein. Ich mag große Menschenansammlungen generell nicht, gehe auch nicht ins Fußballstadion oder auf Konzerte. Mein letzter Wiesn-Besuch liegt 36 Jahre zurück. Das war 1980, im Jahr des Oktoberfestattentats. Ich war 300 Meter entfernt von dem Ort, an dem die Bombe hochging...

SPIEGEL ONLINE: ...die von einem Neonazi gezündet wurde. Haben Sie deshalb so sensibel auf die Befürchtungen Ihrer Mitglieder reagiert?

Düker: Das hat nichts damit zu tun. Ich habe eine Entscheidung im Sinne meiner Mitglieder getroffen - nicht mehr und auch nicht weniger. Ob man auf die Wiesn geht oder nicht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Und ob ich das tue, ist dabei völlig unerheblich.