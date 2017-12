Olympische Winterspiele in Südkorea Expresszug bringt Besucher schneller an Wettkampfstätten

Bisher dauert die Fahrt von Seoul an die Ostküste des Landes bis zu sechs Stunden. Ein Hochgeschwindigkeitszug soll die Olympia-Spielstätten in Südkorea in einem Drittel der Zeit verbinden.