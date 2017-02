Oscar-Kandidaten Ferien machen, wo andere Filme drehen

Unter ihnen glitzern die Lichter von Downtown L.A., am kitschrosa Himmel verschwindet die Sonne hinter dem Santa-Monica-Gebirge. Es könnte wohl keine bessere Kulisse für den ersten romantischen Tanz "A Lovely Night" geben als am Mount Hollywood Drive.

Für 14 Oscars ist der Musicalfilm "La La Land" nominiert (die Filmbesprechung lesen Sie hier). Er ist einer der großen Favoriten der diesjährigen Verleihung in der Nacht zum Montag. Sebastian (Ryan Gosling) und Mia (Emma Stone) träumen darin Hand in Hand von einer großen Zukunft, tanzend und singend mitten auf dem Asphalt. Mia will Theaterstücke inszenieren, Sebastian einen Jazzklub eröffnen. Beide erhoffen sich von der "Stadt der Engel" das große Glück.

Die Drehorte des Films zeigen verschiedene Facetten der Metropole Los Angeles und nehmen den Zuschauer mit auf einen Städtetrip. Zum Beispiel, wenn Mia und Sebastian im zweitgrößten Park Kaliforniens Griffith Park spazieren gehen, dort einen Abstecher zur Sternwarte machen und Aussichten auf den Hollywood-Schriftzug bis zur Bucht von Santa Monica genießen. Oder wenn sie im 1935 gegründeten Lighthouse Café am Hermosa-Beach ein Jazzkonzert miterleben - immerhin sind hier schon Jazzlegenden wie Miles Davis oder Chet Baker aufgetreten. Und wie wäre es, danach bei sternenklarem Himmel am Pier entlangzuschlendern?



Auch andere Oscar-Anwärter warten mit traumhaften Kulissen auf, darunter ein eher ungewöhnlicher Kandidat: der Animationsfilm "Vaiana - Das Paradies hat einen Haken" von Disney, der für zwei Oscars nominiert ist, unter anderem als "Bester Animationsfilm". Der Zeichentrickfilm taucht in die Sagenwelt Polynesiens ein und erzählt die Geschichte der eigensinnigen Häuptlingstochter Vaiana (Moana), die zusammen mit dem Halbgott Maui ihre Heimatinsel rettet.





Zweimal sind die Filmemacher Ron Clements und John Musker zur Recherche auf fünf Inseln in den Südpazifik gereist, um den Disneyfilm so authentisch wie möglich zu gestalten. Begleitet wurden sie dabei von Anthropologen, Ethnologen, Linguisten und Choreografen, die von Fidschi, Samoa, Moorea und Tahiti stammen. Landschaftliches Vorbild für das fiktive Südsee-Idyll "Motunui" in Polynesien mit seinem markanten Riffsaum war vor allem Moorea, die kleine Schwester von Tahiti. Der Legende nach ist sie die Rückenflosse eines großen Fisches.



Auch beim sechsfachen Oscar-Anwärter "Lion", unter anderem auf den "Besten Film", kann man sich Inspiration für den Urlaub holen, und zwar für gleich zwei Destinationen: sowohl Indien als auch Australien. Denn das Drama erzählt die wahre Geschichte eines Adoptivkinds, der sich als Erwachsener (Dev Patel, der als Hauptfigur von "Slumdog Millionaire" bekannt wurde) auf die Suche nach seiner Heimat in Indien macht.

Viele Szenen spielen auf der Insel Tasmanien, die fast zur Hälfte aus dschungelgrünen Nationalparks besteht. An der Südostküste warten herrliche Sandbuchten wie die Marion Bay, an dem die Filmfamilie Cricket spielt. Wanderwege führen zu einem der Aussichtspunkte im Film, dem Gipfel des Mount Wellington, größter Vulkankegel Tasmaniens und Hausberg der Hauptstadt Hobart.

Wer Lust auf weiteres Insel-Hopping und ein bisschen Seefahrergeschichte hat, kann sich auch mit der Fähre zu einem weiteren Drehort aufmachen - und zwar zu den zwei kleinen Bruny Islands südöstlich von Tasmanien, die nur durch einen schmalen Dünenstreifen verbunden sind.

Hier ankerten viele bekannte Seefahrer wie James Cook 1777 oder William Bligh kurz vor der Meuterei der Bounty. Vom alten Leuchtturm am Bruny Kap, der 1838 von Sträflingen gebaut wurde, geht der Blick weit hinaus über das stürmische Meer.

"Lion", "La La Land" und "Vaiana" sind nicht die einzigen Oscar-Anwärter, die Lust auf Reisen machen. Klicken Sie sich durch unsere Fotostrecke und lassen Sie sich von den anderen Schauplätzen inspirieren!