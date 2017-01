Pannenserie Neues Bahnunternehmen Locomore fährt seltener

Falsche Wagenreihung, defekte Toiletten, Lücken beim WLAN: Das private Fernzugunternehmen Locomore hat vier Wochen nach seinem Betriebsstart mit Schwierigkeiten zu kämpfen.

Das Unternehmen kündigte deshalb an, den Zug in den nächsten Monaten an zwei Tagen pro Woche intensiv warten zu lassen. Dadurch könnten "die noch zu oft auftretenden Kinderkrankheiten" schneller behoben werden.

Locomore ist deshalb zwischen dem 23. Januar und dem 6. April zwischen Berlin und Stuttgart pro Richtung nur an vier Tagen unterwegs. Jeden Montag sowie von Freitag bis Sonntag gibt es eine Verbindung von Stuttgart nach Berlin. In der Gegenrichtung verkehrt ein Zug von Donnerstag bis Sonntag.

Fahrgäste mit bereits gebuchten Tickets an Tagen, die nun für die Wartung vorgesehen sind, erhalten laut Locomore Gutscheine. Auch eine Erstattung ist nach Unternehmensangaben möglich.

Locomore versteht sich nicht in erster Linie als Konkurrent der Deutschen Bahn, sondern will für den Fernverkehr eine weitere Alternative zu Auto, Flieger und Fernbus bieten. Das Unternehmen zählte innerhalb der ersten vier Wochen mehr als 25.000 Fahrgäste.

Das Berliner Start-up hatte sich per Crowdfunding eine Basisfinanzierung von gut einer halben Million Euro gesichert. Ursprünglich wollte Locomore seinen ersten Fernzug zwischen Neckar und Spree schon im September auf die Schiene setzen. Dieser Termin konnte jedoch nicht eingehalten werden, weil noch nicht alle Verträge unter Dach und Fach waren.