Philippinische Trauminsel Boracay wird für Touristen geschlossen

Die philippinische Urlaubsinsel Boracay sieht auf den ersten Blick aus wie ein Postkartenmotiv: Das türkisblaue Wasser und die feinen, weißen Sandstrände locken jährlich Millionen von Urlaubern an. Doch das soll nicht so bleiben: Ab dem 26. April wird die Insel sechs Monate lang für Touristen gesperrt, wie ein Regierungssprecher mitteilte.

Denn hinter der schönen Fassade Boracays werden die Auswirkungen des Tourismus deutlich. Präsident Rodrigo Duterte hatte die Insel bereits im Februar wegen Hygienemängeln als "Kloake" bezeichnet und mit einer Schließung gedroht. Boracay liegt rund 310 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila und war 2017 vom Reisemagazin "Condé Nast Traveller" zur schönsten Insel der Welt gewählt worden.

imago/Pacific Press Agency Sandstrand auf Boracay

"Boracay ist als ein Paradies in unserem Land bekannt, und diese vorübergehende Schließung soll sicherstellen, dass die kommenden Generationen dies auch noch erleben werden", sagte der Sprecher in Manila vor Journalisten. Mit seiner Entscheidung bringt Duterte allerdings Tausende Philippiner gegen sich auf, die auf Boracay in der Tourismusbranche arbeiten. Pro Jahr kommen zwei Millionen Gäste auf die Insel, der philippinischen Wirtschaft bringt das rund eine Milliarde Dollar (814 Millionen Euro) ein.

Abwasser samt Fäkalien ins Meer

Eine Untersuchung ergab, dass viele Hotels ihr Abwasser samt Fäkalien direkt ins Meer leiten. Die Wasserqualität ist nach einem offiziellen Bericht jedoch immer noch so gut, dass beim Schwimmen keine Gesundheitsgefahr besteht.

Die Behörden kündigten nun an, die Zeit der Schließung für den Bau neuer Abwasser- und Entwässerungssysteme zu nutzen, in Feuchtgebieten errichtete Gebäude abzureißen und Umweltvergehen zu ahnden. Die Schließung soll von der Polizei und unter Umständen sogar von der Armee durchgesetzt werden.

Experten kritisieren, dass die philippinische Regierung mit der Schließung von Boracay ihrem eigenen Entwicklungskonzept für die Insel widerspreche. Außerdem sei noch kurz vor Dutertes Dekret der Bau eines 500 Millionen Dollar teuren Casinoresorts auf Boracay genehmigt worden.

Der örtliche Unternehmerverband Boracay Foundation Inc. forderte, nur die Geschäfte von Umweltsündern zu schließen, statt die gesamte Insel stillzulegen. "Es ist ungerecht, dass rechtstreue Unternehmen von der Schließung betroffen sind", sagte Verbandschefin Pia Miraflores der Nachrichtenagentur AFP.

Manuel Raagas, der auf Boracay ein Hostel führt, sagte, die Schließung der Insel für Touristen bringe ihn in ein "Dilemma": "Wir werden kein Einkommen haben, und wir müssen Rechnungen zahlen, also weiß ich nicht, ob ich überleben werde."