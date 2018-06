Airbus gerät in Wirbelschleppe "Wie in einer Achterbahn, kurz bevor es abwärts geht"

Ein Airbus SE A380 der australischen Fluggesellschaft Qantas ist in die Wirbelschleppe eines anderen Superjumbos geraten. Ein heftiger Ruck habe die Maschine erschüttert, teilte Qantas mit. Sie sei rund 20 Seemeilen (etwa 37 Kilometer) hinter dem anderen Flugzeug geflogen.

Als Wirbelschleppe bezeichnet man die gegenläufig drehenden Luftverwirbelungen hinter fliegenden Flugzeugen. Je größer und schwerer das Flugzeug, desto größer die Wirbelschleppe - und desto gefährlicher wird es für dahinter fliegende Maschinen. Bei Start und Landung müssen die Fluglotsen daher immer zunächst abwarten, bis sich die Wirbel verflüchtigt haben, bevor sie dem nächsten Piloten eine Start- oder Landeerlaubnis erteilen.

In der Luft kann die Wirbelschleppe eines Flugzeugs eine andere Maschine so hart treffen, dass diese außer Kontrolle gerät. Besonders hinter großen Jets wie dem A380 muss daher ausreichend Abstand gehalten werden.

"Wie in einer Achterbahn"

Im Fall von Qantas flogen zwei Superjumbos offenbar zu dicht hintereinander. "Ich hatte ein Gefühl, wie wenn man ganz oben auf einer Achterbahn ankommt, kurz bevor es abwärts geht", sagt ein Passagier, der an Bord des A380 war, als dieser in die Wirbelschleppe geriet. "Dann hat sich das Flugzeug nach links eingedreht." Doch der Kontrollverlust habe nur etwa zehn Sekunden gedauert. "Und der Pilot hat sofort gesagt, was los war, das hat beruhigt."

Die US-Flugbehörde, die während des Qantas-Flugs von Los Angeles nach Melbourne den Luftverkehr kontrollierte, machte keine Angaben über den Mindestabstand, den zwei A380 in der Luft halten müssen. Kleinere Jets müssten demnach mindestens acht Seemeilen (rund 15 Kilometer) Abstand von großen Maschinen halten. "Als es passierte, stieg die Maschine etwa 30 Meter auf und fiel dann zurück auf ihre Reisehöhe", sagte ein Qantas-Sprecher. "Der Pilot reagierte sofort, um wieder aus der Wirbelschleppe herauszukommen."

Im vergangenen Jahr sorgte ein Unfall über dem Arabischen Meer für Aufsehen: Ein deutscher Privatjet startete im Januar auf den Malediven, fast zeitgleich startete ein A380 in Dubai. Zwei Stunden später flogen sie in gegenläufiger Flugrichtung übereinander hinweg - der Businessjet geriet dabei in die Wirbelschleppe des mehr als 520 Tonnen schweren Jumbojets. Das kleinere Flugzeug drehte sich daraufhin mehrmals um die eigene Achse, der Pilot verlor die Kontrolle. Mit einem Triebwerkschaden konnte die Maschine sicher auf dem Ausweichflughafen Muscat in Oman landen.

Der Vorfall löste Diskussionen um die Luftsicherheit aus: Welche Konsequenzen müssen aus solch einem Unfall gezogen werden? Muss der vertikale Abstand zwischen allen Flugzeugen erhöht werden? Das würde den Luftraum empfindlich verkleinern und für die Fluggesellschaften höhere Kosten bedeuten.