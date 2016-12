Perth - London Qantas plant ersten Direktflug von Australien nach Europa

Wer ohne Zwischenstopp von London nach Australien fliegen will, muss 17,5 Stunden ausharren. So lange dauert der Flug, den Qantas ab 2018 anbieten will - die erste Nonstop-Verbindung von Downunder nach Europa überhaupt