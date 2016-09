Explosionsgefahr an Bord Qantas verbietet Nutzung von Samsung Galaxy Note 7

So ein Samsung Galaxy Note 7 kann schon mal in die Luft gehen. Von explodierten Akkus, zersplitterten Displays und verkohlten Geräten wurde in bisher 35 Fällen berichtet. Der südkoreanische Hersteller Samsung hat daraufhin einen weltweite Rückrufaktion angekündigt, sie betrifft mehr als 2,5 Millionen Smartphones.

Drei Fluglinien in Australien beunruhigt die drohende Explosionsgefahr. Qantas, seine Billigflieger-Tochter Jetstar und Virgin Australia haben angekündigt, dass dieses Handy-Modell an Bord nicht mehr genutzt werden darf. Passagiere müssen ihr Galaxy Note 7 zwar nicht vor dem Flug abgeben, aber sie dürfen es nicht anschalten oder zum Laden an das Inflight-Entertainment-System anschließen, wenn USB-Buchsen vorhanden sind.

"Aufgrund des Rückrufs von Samsung Australia für das Samsung Galaxy Note 7 fordern wir unsere Passagiere auf, diese Geräte nicht während des Fluges einzuschalten oder aufzuladen", teilte Qantas mit. In Australien gab es vor Kurzem Meldungen über zwei Smartphone-Explosionen. Eins davon soll während des Aufladens in einem Hotelzimmer in Perth in Brand geraten sein, während der Besitzer schlief. Schaden im Raum: 1800 australische Dollar (1200 Euro), die Samsung übernehmen will.

@latikambourke Qantas made announcement on flight today no charging Samsung Note 7 on plane — Dean Cabena (@dcabena77) September 6, 2016

Bei der größten deutschen Fluglinie Lufthansa gibt es bisher keine Überlegungen, auf das Samsung-Modell hinzuweisen. Das sagte Unternehmenssprecher Michael Lamberty SPIEGEL ONLINE. In Deutschland sollte das Galaxy Note 7 ursprünglich am 2. September erscheinen, mittlerweile nennt Samsung kein Erscheinungsdatum mehr. Das Gerät wird 849 Euro kosten. Wer schon eins besitzt, kann sich für einen Austausch auf einer Homepage registrieren lassen.