Urlaubsfotos Die gleichen Orte, die gleiche Frau - 30 Jahre später

1987: Eine junge Frau steht auf einer Brücke in Straßburg. Ihre Hände hat sie elegant auf das Geländer gelegt, im Hintergrund ist der Fluss zu sehen und die Fachwerkhäuser der kleinen französischen Stadt.

2017: Die gleiche Frau steht auf der gleichen Brücke und lächelt vor der gleichen Kulisse in die Kamera - nur ist sie 30 Jahre gealtert, das Geländer hat einen neuen Anstrich und Blumenkästen sind an ihm angebracht.

Als Studentin hat die US-Amerikanerin Lisa Werner Europa bereist. Die Bilder von damals kleben heute noch in ihrem Fotoalbum und erinnern an die Reise. Nun, drei Jahrzehnte später, ist die Fotografin an einige der Orte zurückgekehrt und hat vor den gleichen Sehenswürdigkeiten posiert.

"Ich habe mich noch genau daran erinnern können, wo all die Orte waren", sagte die heute 57-Jährige zu CNN. "Ich war beeindruckt, wie wenig sich die Plätze verändert haben."

Was sich seit 1987 jedoch sehr verändert hat: Die Qualität der Fotos. "Früher war es eine Kamera mit Film, jetzt ist es ein iPhone", sagte Werner. Die Kameraleistung habe sich sehr verbessert - und auch die Art und Weise, sie einzusetzen. "Heutzutage machen wir eher Selfies. Damals hat man sich noch als Teil eines Ortes in Szene gesetzt", sagte sie.

Auf ihrem YouTube-Channel hat Werner ein kleines Video ihres Foto-Experiments zusammengestellt. Dort ist zu sehen, wie sie jeweils als 27- und 57-Jährige vor bekannten Sehenswürdigkeiten wie etwa dem Kölner Dom oder dem Schlangenweg in Heidelberg steht.

"Ich habe mich ein wenig gefühlt, als wäre ich auf Ostereiersuche", schreibt Werner auf YouTube über die Suche nach den Orten von damals. Als Studentin habe sie ein halbes Jahr lang in Deutschland gelebt. Damals habe sie nur einen kleinen Rucksack gehabt, wenige Klamotten und keinen Platz für Lippenstift oder Lockenstab.

Als sie auf ihrer jüngsten Reise die letzte Sehenswürdigkeit - den Kölner Dom - gefunden habe, sei sie ein wenig traurig gewesen. In 30 Jahren wolle sie noch einmal wiederkehren, an die gleichen Orte. "Mit 87 will ich jedes einzelne Foto nochmal machen", schreibt sie.