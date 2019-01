Reisetipps der "New York Times" 52 Orte, die Sie in diesem Jahr besuchen sollten

Das neue Jahr hat gerade erst begonnen, viele Menschen kommen aus dem Urlaub zurück. Aber wer schon jetzt auf der Suche nach neuen Reisezielen für die kommenden zwölf Monate ist, kann sich an dem aktuellen Ranking der "New York Times" orientieren. "52 Places to Go", heißt die Liste, auf der die Zeitung ihre Top-Reiseziele zusammenstellt - eins für jede Woche des Jahres. Das jährlich veröffentlichte Ranking zählt zusammen mit dem des Reiseführers "Lonely Planet" zu den besonders bekannten Empfehlungen für Reisende.

Bei der "NYT" steht in diesem Jahr Puerto Rico ganz oben auf der Liste. Vor anderthalb Jahres wütete dort Hurrikan "Maria" - inzwischen sei die Insel dabei, sich zu erholen. Als Besonderheiten nennt die Zeitung unter anderem die Kunstszene auf Puerto Rico sowie einen geplanten Unterhaltungskomplex samt Kinos, Restaurant und einer großes Konzerthalle in San Juan (mehr dazu, warum es die Insel auf den Spitzenplatz schaffte, können Sie hier nachlesen).

Auf den folgenden Rängen liegen Hampi in Indien, Santa Barbara in Kalifornien und Panama. Auf Platz 5 folgt das erste deutsche Reiseziel der Liste: München.

Pack your bags. @nytimestravel's annual list of 52 places to go is here. https://t.co/EpnVCkmgbQ — The New York Times (@nytimes) 9. Januar 2019

München sei mit seiner Kombination aus Theater (darunter die Münchner Kammerspiele und das Residenztheater), Museen (Lenbachhaus) und der Bayerischen Staatsoper als Kulturziel kaum zu übertreffen, heißt es. Die Oper sei eines der "spannendsten Opernhäuser Europas", die Theater zählten zu den "kreativsten und ehrgeizigsten" in Europa. "Theater. Kunst. Oper. Was wollen Sie mehr?"

Neben München gibt es in dem Reiseranking noch zwei weitere deutsche Ziele. Anlässlich des 100. Geburtstags der Architektur- und Designschule Bauhaus empfiehlt die "NYT" auch Dessau (Platz 26): Neben Veranstaltungen in Berlin und Weimar sei Dessau in Sachsen-Anhalt "möglicherweise das anziehendste Ziel", heißt es. Ein Höhepunkt sei die für kommenden September geplante Eröffnung des Bauhaus Museums, das die Zeitung als "gläsernes, minimalistisches Rechteck" beschreibt.

Die dritte deutsche Reiseempfehlung sind die Nordseeinseln entlang den Küsten Dänemarks, Deutschlands und der Niederlande (Platz 30): Sie werden im Ranking als Ziel für nachhaltigen Tourismus gelobt. Die Artenvielfalt im Wattenmeer, das zum Unesco-Weltnaturerbe zählt, könne man auf Nachtsafaris erkunden.

Die Liste "52 Places to Go" erscheint in diesem Jahr zum 14. Mal. Die "New York Times" sammelt dafür Vorschläge ihrer Korrespondenten und Reisereporter aus allen Teilen der Welt. 2018 wurden die westlichen deutschen Bundesländer empfohlen, 2017 war Hamburg gelistet.

Im vergangenen Jahr schickte die Zeitung erstmals einen Reporter los, um alle 52 Orte auf der Liste zu besuchen und die Empfehlungen in konkrete Pläne und Tipps zu verwandeln. Den abschließenden Bericht von Jada Yuan können Sie hier nachlesen. Auch für dieses Jahr hatten sich zahlreiche Reiselustige um den Job beworben, die Zeitung entschied sich diesmal für Sebastian Modak. Er wird seine Reise in Puerto Rico starten.