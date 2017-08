Rheintalbahn Tunnel mit 10.500 Kubikmeter Beton stabilisiert

Die Stabilisierung des beschädigten Bahntunnels in Rastatt mit Beton ist abgeschlossen. Die Röhre unterhalb der wichtigen Rheintalbahn wurde auf 150 Metern Länge mit 10.500 Kubikmetern gefüllt.

Jetzt können auch die Bewohner von vier direkt angrenzenden Wohnhäusern, die sicherheitshalber geräumt worden waren, zurückkehren, sagte der Arbeitsgebietsleiter der Deutschen Bahn für den Tunnelbau, Jürgen Kölmel, auf der Baustelle. "Der Tunnel ist verfüllt und stabilisiert."

Zuvor war schon ein Pfropfen aus 2000 Kubikmetern Beton als Trennung zum unbeschädigten Teil des Tunnels eingefüllt worden. Bis Sonntag werden die alten Gleise sowie etwa 2500 Tonnen Schotter und Erde abgeräumt, um eine 120 Meter lange und einen Meter dicke Betonplatte zu gießen, auf der neue Gleise verlegt werden.

Am 12. August waren in den nur knapp fünf Meter unter den Gleisen durchführenden Tunnel der Neubaustrecke zwischen Karlsruhe und Basel Wasser und Erdreich eingedrungen. Die Schienen sackten ab, der Verkehr zwischen Rastatt und Baden-Baden ist seither eingestellt. Mit Blick auf das Ferienende in zwei Wochen sei die Bahn derzeit im Dialog, um die Zahl der Busse und Fahrer dafür zu erhöhen, heißt es. Ab 7. Oktober sollen Züge wieder regulär über die Hauptachse des Nord-Süd-Verkehrs fahren.

Die Bahn will den Tunnel nach Angaben von Vorstandsmitglied Dirk Rompf auf jeden Fall weiterbauen. Mit welcher Technik, werde noch untersucht. Die Bahn und die beteiligten Bauunternehmen halten bei der Ursachenforschung ein Schiedsverfahren für möglich. Das sagte ein Bahnsprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Ursachenforschung solle schnell und gemeinsam erfolgen. Fragen wie zum Beispiel die etwaige Kompensation eines Schadens müssten auch mit den Versicherungen diskutiert werden.

Dazu sei jedoch zunächst eine gründliche Aufarbeitung des Schadensherganges nötig. Die "WirtschaftsWoche" hatte zuvor berichtet, dass sich die Deutsche Bahn und die Arbeitsgemeinschaft Tunnel Rastatt (ARGE) rechtliche Optionen etwa bei Schadensersatzansprüchen offen halten.

Deutsche Bahn Bauarbeiten an der Tunnelunfallstelle in Rastatt

Die Streckensperrung hat zu erheblichen Schwierigkeiten im Güterverkehr geführt. Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) berichtete von Problemen bei der Rohstoffversorgung. Nur die Hälfte der betroffenen Transporte könne über Umleitungsstrecken transportiert werden. Die Unternehmen versuchten, den Rest auf Lastwagen oder Binnenschiffe umzuladen.

"Die Transportkosten erhöhen sich dadurch für die Unternehmen erheblich. Und schon heute besteht ein Engpass bei Spezial-Ausstattung wie Tankcontainern oder Kühlfahrzeugen", teilte VCI-Verkehrsexpertin Andrea Heid mit.