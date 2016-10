Meyer Werft Royal Caribbean bestellt Kreuzfahrtschiffe mit Flüssiggasantrieb

Aida Cruises hat schon eins, Costa, MSC und Carnival haben bereits bestellt: Kreuzfahrtschiffe, die zumindest zum Teil mit Flüssiggas (LNG) betrieben werden. Jetzt will auch Royal Caribbean International, Tochterfirma des weltweit zweitgrößten Kreuzfahrtunternehmens Royal Caribbean Cruises, zwei der umweltfreundlicheren Schiffe haben.

Von der Meyer Werft in Turku (Finnland) will das Unternehmen zwei Schiffe für jeweils rund 5000 Passagiere bauen lassen, die mit LNG betrieben werden und darüber hinaus über Brennstoffzellentechnologie verfügen. Ziel sei es, den Ausstoß von klimaschädlichen Emissionen an Bord deutlich zu reduzieren.

Die Schiffe der neuen Icon-Klasse sollen in den Jahren 2022 und 2024 in Dienst gestellt werden und seien ein Schritt auf dem Weg, "den Rauch aus unseren Schornsteinen zu nehmen", teilte das Deutschlandbüro der Reedereigruppe RCL Cruises mit.

Details zu Abmessungen und Ausstattung der Icon-Klasse-Schiffe gab Royal Caribbean noch nicht bekannt. Neben LNG soll der Schiffsantrieb auch anderen Treibstoff verbrennen können, um auch Reiserouten zu Häfen zu ermöglichen, in denen kein Flüssiggas getankt werden kann.

Die Brennstoffzellentechnologie werde die Reederei im Jahr 2017 auf einem Schiff der Oasis-Klasse testen, teilte RCL mit. Größere Brennstoffzellentests seien anschließend auf neuen Schiffen der Quantum-Klasse geplant, die in den kommenden Jahren ebenfalls von der Meyer Werft gebaut werden. Derzeit sind 25 Kreuzfahrtschiffe bei Royal Caribbean International im Einsatz.

Das einzige Kreuzfahrtschiff, das bereits LNG einsetzt, ist die "Aida Prima" der Rostocker Reederei Aida Cruises. In der Mitsubishi-Werft in Nagasaki gebaut und im Mai in Hamburg getauft, kann das 300 Meter lange Schiff während seiner Liegezeiten im Hafen mit dem Flüssiggas betrieben werden. Möglich machen das Dual-Fuel-Motoren, die sowohl Schweröl oder Marinediesel als auch LNG verbrennen können. Bisher kann die "Prima" in vier europäischen Häfen mit Flüssiggas versorgt werden.