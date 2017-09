Flugausfälle Behörde wirft Ryanair Irreführung der Kunden vor

Der irischen Billig-Airline Ryanair droht neuer Ärger. Die britische Zivilluftfahrtbehörde CAA (Civil Aviation Authority) wirft der Fluggesellschaft "permanente Irreführung" von Passagieren vor. Ryanair habe die Fluggäste bei der massenhaften Streichung von Flügen nicht ausreichend über ihre Rechte informiert.

CAA-Chef Andrew Haines sagte dem Sender BBC, er sei "wütend" auf die Fluggesellschaft. Ryanair habe den Passagieren nicht mitgeteilt, dass sie das Recht hätten, auf andere Airlines umgebucht zu werden. Die Ryanair-Website liefere weder vollständige noch korrekte Informationen.

So hätten Fluggäste auch Anspruch auf die Erstattung von Kosten wie Hotels und Transfers, die durch die Flugstreichungen entstünden. Die Behörde forderte ein Gespräch mit Ryanair-Vertretern. "Wir werden uns mit der CAA treffen und jeglichen Forderungen, die sie uns stellen, nachkommen", teilte das Unternehmen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Ryanair hatte anfangs auf einer Webseite Umbuchungen und Flugpreiserstattungen für stornierte Flüge angeboten, aber auch auf die EU-Fluggastrechte-Verordnung von 2004 hingewiesen. Nach dieser müssten Fluglinien Ersatzbeförderungen stellen. Diese Webseite ist jedoch nicht mehr online verfügbar. Zurzeit weist Ryanair nur auf Rückerstattungen und Umbuchungen hin.

Bei kurzfristiger Stornierung Anspruch auf Entschädigung

Schon vor zehn Tagen äußerte sich die EU-Kommission beunruhigt über die extrem kurzfristigen Stornierungen: Die Brüsseler Behörde mahnte Ryanair, die europäischen Verbraucherrechte der Passagiere zu achten. Diese hätten bei der Absage eines Flugs eine Reihe von Ansprüchen, sagte ein Kommissionssprecher.

Abgesehen von dem Recht auf Ersatzbeförderung und Kostenerstattung steht Passagieren nach der Fluggastrechte-Verordnung der EU auch eine Entschädigung zu, wenn ihr Flug kurzfristig annulliert wird oder sich stark verspätet. Diese beträgt je nach Flugstrecke 250, 400 oder 600 Euro. Nicht zahlen muss die Airline bei höherer Gewalt oder wenn sie größere Änderungen bei den Flugzeiten mindestens 14 Tage im Voraus mitgeteilt hat.

Ryanair hatte am Mittwoch angekündigt, erneut Tausende von Flügen bis ins Frühjahr hinein zu streichen. Damit will das Unternehmen nach eigenen Angaben Personalprobleme in den Griff bekommen. Im Winterflugplan von November bis März werden daher etwa 18.000 der rund 800.000 Flüge jährlich ausfallen, auch in Deutschland. Bis Ende Oktober hatte Ryanair bereits 2000 Flüge storniert. Mehr als 700.000 Passagiere insgesamt sind betroffen.

Als Grund für die Flugabsagen nennt Ryanair-Chef Michael O'Leary hartnäckig die verfehlte Urlaubsplanung bei den Piloten, die nun bis Ende März alte Ansprüche abbauen und möglichst viel neuen Urlaub nehmen sollen. Die Airline kündigte Verbesserungen bei den Dienstplänen ihrer 4200 Piloten an und will in den nächsten Monaten 650 neue Piloten rekrutieren.

An der Börse mehren sich aber Zweifel an dieser Version, wie beispielsweise der Analyst Neil Wilson der Londoner Gesellschaft Etx Capital schreibt. Er warnt vor steigenden Crew-Kosten, stärkerem gewerkschaftlichen Einfluss und höherem Aufwand bei direkt angestellten Cockpit-Kräften. Nicht nur die Passagiere seien bei Ryanair in Turbulenzen, sondern auch die Investoren. Das Unternehmen hält dennoch an seinen aktuellen Gewinnprognosen fest, hat aber die Wachstumspläne eingebremst