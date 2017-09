Neue Handgepäckregelung Ryanair verbannt Trolleys aus der Kabine

Handgepäcktrolleys sind besonders bei Geschäftsreisenden beliebt. Auch wer für einen kurzen Städtetrip ins Flugzeug steigt, nimmt gerne die etwa 55 mal 40 Zentimeter großen Koffer mit in die Kabine, um Geld und Wartezeiten zu sparen. Bei Ryanair wird das nun bald nicht mehr möglich sein.

Als wohl erste Fluggesellschaft verbietet sie die Trolleys als Handgepäck. Ab dem 1. November dürfen Passagiere nur noch ein kleines Handgepäckstück wie eine Tasche (maximal 35 mal 20 mal 20 Zentimeter) mit in die Kabine nehmen.

Bislang hatte Ryanair ein kleines und ein großes Handgepäckstück in der Kabine erlaubt. Die irische Fluggesellschaft begründet die Neuregelung damit, dass Passagiere oft zu viel Gepäck dabei hätten. Der Platz in den Ablagefächern reiche regelmäßig nicht aus, deshalb komme es zu Boarding- und Flugverspätungen.

Größere Rollgepäckstücke und Rucksäcke, die bislang in der Kabine transportiert wurden, müssen in Zukunft grundsätzlich am Gate aufgegeben und im Frachtraum transportiert werden. Das sei kostenlos, teilt Ryanair mit. Gäste mit Priority Boarding sind von der Neuregelung ausgenommen. In der Praxis ist es bereits häufig so, dass die Airline-Mitarbeiter größere Handgepäckstücke in den Frachtraum bringen.

Außerdem erhöht Ryanair das zulässige Gewicht für Aufgabegepäck und senkt die Gebühren. Statt wie bisher 15 Kilo sind, ebenfalls ab November, 20 Kilo erlaubt. Die Standardgebühr beträgt dann 25 Euro, bislang sind es 35 Euro. Durch diese Maßnahme soll die Zahl der Passagiere mit zwei Gepäckstücken am Gate verringert werden.