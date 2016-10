Mehr Flüge Ryanair eröffnet neue Basen in Hamburg und Nürnberg

Ryanair hat am Dienstag offiziell seine neue Basis am Hamburger Flughafen eröffnet. Die irische Billigfluglinie stationiert zwei Maschinen vom Typ Boeing 737-800 in der Hansestadt. Damit wächst das Angebot für Fluggäste ab Hamburg.

Völlig neu im Hamburger Streckennetz sind die bulgarische Hauptstadt Sofia (seit September), Mailand-Bergamo und London Stansted. Zudem nimmt Ryanair Verbindungen nach Brüssel, Gran Canaria, Dublin und Manchester auf, die bereits von anderen Airlines bedient werden. Insgesamt soll sich der Flugverkehr der irischen Linie ab Hamburg auf 650.000 Kunden jährlich verdoppeln.

Am Mittwoch will Ryanair auch in Nürnberg eine neue Basis eröffnen und stationiert dort ein zweites Flugzeug. Ab Sommer 2017 werden ab dem Albrecht-Dürer-Airport fünf neue Ziele angeflogen, darunter tägliche Verbindungen nach Rom und Budapest. Insgesamt soll das Angebot verfünffacht werden. Zusammen mit der neu eröffneten Basis in Hamburg verfügt Ryanair in Deutschland dann über acht Basen.

Auch in Berlin wird der Billigflieger massiv ausbauen: 19 neue Sommerziele stehen nächstes Jahr im Flugplan, darunter Budapest, Lissabon und die Kanaren. Deutschland steht zurzeit im "strategischen Fokus" der Iren. "Wir wollen in Deutschland wachsen. Das Land bietet ein riesiges Potenzial", sagte der Chef des operativen Geschäfts von Rynair, David O'Brien, Anfang Oktober in Nürnberg. 2017 strebe das Unternehmen für Deutschland eine 20-prozentige Passagierzunahme an.