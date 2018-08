Streik in Europa Was Ryanair-Passagiere wissen müssen

Wo und wann wird bei Ryanair gestreikt?

Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat einen 24-stündigen Ausstand von Freitag, 10. August, 3.01 Uhr bis Samstag, 11. August, 2.59 Uhr angekündigt. Aufgerufen seien "alle festangestellten Piloten, die an Ryanair-Stationen in Deutschland beschäftigt sind". Laut VC können alle Verbindungen von und nach Deutschland betroffen sein, auch wenn Ryanair zweifelsfrei Flüge in die Luft bringen werde. Die Piloten schließen sich Arbeitskampfmaßnahmen an, die am Freitag in Belgien, Irland und Schweden geplant sind.

VC schließt aber auch weitere Streiks nicht aus. "Wir werden auch in den kommenden Wochen und Monaten, wenn es sein muss, immer wieder zu Arbeitskämpfen kommen. Die können dann auch durchaus mal spontaner erfolgen", sagte Ingolf Schumacher, Vorsitzender Tarifpolitik bei der Gewerkschaft. Es bleibe aber dabei, dass Streiks mindestens 24 Stunden vorher angekündigt würden.

Wie erfahre ich, ob mein Flug betroffen ist?

Vor der Ankündigung der deutschen Piloten hat Ryanair aufgrund der Streiks in Belgien, Irland und Schweden 146 von 2400 am Freitag geplanten Europa-Flügen abgesagt. Bisher gibt es noch keine Aussagen zur Zahl der stornierten Flüge in Deutschland. Das Unternehmen wollte sich im Laufe des Mittwochs äußern.

Auf seiner Webseite teilt der Billigflieger deutschen Kunden mit: "Aufgrund eines möglichen Streiks durch deutsche Piloten am Freitag, den 10. August und um mögliche Störungen zu minimieren, haben wir Kunden, die am 10. August reisen, per E-Mail benachrichtigt und ihnen die Möglichkeit gegeben, ihren Flug kostenlos auf einen anderen Termin zu verschieben."

Während des zweitägigen Streiks des Kabinenpersonals Ende Juli hatte Ryanair sich geweigert, eine komplette Liste der gestrichenen Flüge zu veröffentlichen. Vielmehr hieß es auch zu der Zeit, die betroffenen Kunden würden informiert, alle anderen könnten davon ausgehen, dass ihre Flüge stattfinden. Die Kunden seien umgebucht oder vollständig entschädigt worden, erklärte Ryanair später per Twitter.

Allerdings wurden dennoch zahlreiche Passagiere in Italien nicht vorab informiert und kamen trotz Streikankündigungen an die Flughäfen.

Welche Rechte haben Passagiere, wenn ihr Flug ausfällt?

Wenn ein Flug gestrichen wird, müssen Airlines den Passagieren eine alternative Beförderung ermöglichen - zum Beispiel durch die Umbuchung auf einen anderen Flug oder auf andere Transportwege, wenn das Ziel per Bus oder Bahn erreichbar ist. Das regelt die Fluggastrechte-Verordnung der EU. Bei Flugausfall oder einer Verspätung von mehr als fünf Stunden, kann der Kunde aber auch sein Ticket zurückgeben und bekommt dann sein Geld zurück.

Häufig bieten Airlines ihren Kunden gleich kostenfreie Umbuchungen auf alternative Termine - wie Ryanair - oder die Erstattung von Ticketkosten an.

Wer trägt die Kosten, wenn Passagiere nach Flugausfall stranden?

Nach der EU-Fluggastrechteverordnung muss eine Airline oder der Veranstalter seine gestrandeten Kunden betreuen - unabhängig davon, ob das Unternehmen für die Verspätungen oder Ausfälle von Flügen verantwortlich ist oder nicht. Verpflegung samt Getränken sollte gestellt werden, und wenn sich der Flug auf einen anderen Tag verschiebt, muss die Airline oder der Veranstalter die Hotelkosten tragen.

Gibt es Anspruch auf Schadensersatz?

Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) müssen Fluggesellschaften ihren Passagieren keine Entschädigung zahlen, wenn sie wegen eines Streiks einen Flug streichen. Bei einem Streik handele es sich um "außergewöhnliche Umstände", bei denen die Unternehmen nicht haften müssen. Voraussetzung ist, dass die Flüge wegen Ereignissen außerhalb des Einflussbereichs der Fluggesellschaft und "außerhalb des Rahmens der normalen Betriebstätigkeit" ausfallen.

Wenn keine "außergewöhnlichen Umstände" vorliegen, müssten Fluggesellschaften nach EU-Fluggastrechteverordnung bei Annullierungen und Verspätungen von mehr als drei Stunden eine Ausgleichszahlung leisten. Der Betrag liegt je nach Distanz bei 250 bis 600 Euro.

Eine Krankheitswelle oder ein wilder Streik nach einer angekündigten Umstrukturierung des Unternehmens sind nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) nicht in jedem Fall "außergewöhnliche Umstände". Zu diesem Urteil kamen die Richter im April anlässlich eines wilden Streiks bei TUIfly im Herbst 2016.

Im Juli kündigte Ryanair an, dass die Fluglinie seine Passagiere nicht für Flugausfälle und -verspätungen infolge des damaligen Streiks entschädigen wolle. Das Unternehmen hatte versichert, alle betroffenen Passagiere seien rechtzeitig umgebucht oder hätten den Preis des Flugtickets zurückerhalten. Darüber hinaus werde es aber wegen der "außergewöhnlichen Umstände" keine Entschädigungen zahlen.