Klima-Ranking China West Air ist sauberste Airline der Welt

Eine kleine Regionalfluggesellschaft aus China ist die klimafreundlichste Airline der Welt. Im aktuellen Airline Index der Umweltorganisation Atmosfair steht China West Air nach SPIEGEL-Information auf Platz eins - damit erreicht erstmals eine chinesische Fluggesellschaft die Spitzenposition in dem Ranking.

Die Airline mit Hauptsitz in Chongqing verfügt über 20 Airbus-Maschinen und fliegt 41 Destinationen in China sowie Singapur an. Sie ist eine Tochter der Hainan Airlines und operiert seit 2006.

Unter den deutschen Fluggesellschaften schneidet der Ferienflieger TUIfly aus Hannover mit einem stabilen zweiten Platz in der Gesamtwertung bei den geringsten CO2-Emissionen pro Passagier und Kilometer am besten ab, gefolgt von der Condor auf Rang sieben sowie der Air Berlin auf Platz 16.

Die Lufthansa als größte deutsche Airline landete mit mehr Beinfreiheit auf Rang 77 im Mittelfeld. Hinter der TUIfly liegt die ebenfalls zum TUI-Konzern gehörende britische Thomson Airways nach Atmosfair-Angaben auf Rang drei.

Das Ranking der Charterflieger weltweit führte TUIfly bereits in den vergangenen Jahren an. Unter den Linienfliegern kam Air Berlin auf Platz zwei.

Zu den Kriterien für die Beurteilung der Klimafreundlichkeit zählt in dem Index unter anderem die Zahl der transportierten Passagiere. Der Grund: Flugzeuge mit enger Bestuhlung belasten in der Bilanz die Umwelt pro Passagier deutlich weniger mit dem Klimakiller CO2 als Flieger mit viel Beinfreiheit. Zudem zahlte sich der verstärkte Einsatz moderner Maschinen mit weniger Emissionen aus.

Insgesamt bildet der Atmosfair-Airline-Index (AAI) mit rund 32 Millionen Flügen etwa 92 Prozent des weltweiten Luftverkehrs ab. Der weltweite Schadstoffausstoß im Luftverkehr ist laut atmosfair mit drei Prozent halb so stark gewachsen wie die Verkehrsleistung. Doch für die internationalen Klimaziele sei der Luftverkehr nicht auf Kurs, sagte der Geschäftsführer Dietrich Brockhagen laut SPIEGEL.