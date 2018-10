Neuer Highspeed-Zug in Saudi-Arabien Von Mekka nach Medina in zwei Stunden

Vor gut zwei Wochen weihte König Salman die neue Hochgeschwindigkeitsstrecke in Dschidda formal ein, jetzt hat der "Al Haramain"-Schnellzug den regulären Verkehr zwischen den für Muslime heiligen Städten Mekka und Medina aufgenommen. Zwei Züge mit jeweils 417 Passagieren starteten an diesem Donnerstag in den beiden Städten, wie die staatliche Nachrichtenagentur SPA meldete.

Der Hochgeschwindigkeitszug benötigt für die rund 450 Kilometer lange Strecke durch die Wüste etwa zwei Stunden. Dabei soll er eine Geschwindigkeit von mehr als 300 km/h erreichen können. Vor allem zur Haddsch soll die Strecke die Fahrt zwischen Mekka und Medina für Millionen Pilger erleichtern, die bisher fünf Stunden für die Strecke benötigten.

An fünf Bahnhöfen soll der Haramain-Zug stoppen: Mekka, Dschidda, King Abdulaziz International Airport, King Abdullah Economic City und Medina.

Eigentlich sollte die Strecke schon Jahre früher fertig sein. Doch immer wieder gab es Probleme: Sandstürme begruben Gleise und zerstörten Oberleitungen, ein Bahnhof wurde wegen eines Konkurses erst in letzter Minute gebaut. Wie die "Neue Zürcher Zeitung" berichtet, soll der Zug anfangs auch nur mit 200 km/h unterwegs sein. Arabische Medien berichten, dass der Zug zunächst achtmal am Tag in beide Richtungen fahren soll, ab Anfang 2019 dann zwölfmal am Tag - allerdings nur von Donnerstag bis Sonntag.

Gebaut wurde die milliardenteure Strecke von einem spanisch-saudischen Konsortium. Auch die Deutsche Bahn war beteiligt. Die Konzerntochter DB International übernahm 2013 die Planprüfung, Bauüberwachung und Kontrolle der Fahrzeugproduktion. Es handelte sich um den größten Einzelauftrag, den DB International bis dahin erhalten hatte.

Bei der Strecke handelt es sich um eines des größten Verkehrsprojekte der Region - die Gesamtkosten beliefen sich letztlich auf rund sieben Milliarden Euro. Unter der Leitung von Kronprinz Mohammed bin Salman bemüht sich das islamisch-konservative Königreich in einem ehrgeizigen Programm darum, seine Wirtschaft unabhängiger vom Öl zu machen. Der Pilgertourismus ist eine wichtige Einnahmequelle der Landes.

Vor acht Jahren hatte Saudia-Arabien in Mekka eine Metro eröffnet. Schon damit sollte die Pilgerfahrt erleichtert werden.