Event-Saunas Nicht nur schwitzen im Sitzen

Gerade in der Winterzeit, in der der erste Schnupfen quasi hinter jeder Ecke lauert, schwören viele auf regelmäßiges Saunieren zur Stärkung des Immunsystems. Heiße Steine, rund 80 Grad Hitze, Aufgusseimer: Mehr braucht es eigentlich nicht für Entspannung und Abhärtung in der Sauna.

Doch nur mit Holzbänken und Handtuch in eine kleine Bretterbude gequetscht - so profan lassen viele Thermen und Hotels ihre Gäste nicht schwitzen. Sie bieten spektakuläre Aussichten, kostümierte Saunameister und auch mal ungewöhnlichen Service.

In Bad Schallerbach in Oberösterreich können Wellnessurlauber zum Beispiel in einem "Mostfassl" saunieren und dabei natürlich auch gleich verschiedene Moste probieren. Im Südtiroler Lüsen wird für die Gäste des "Naturhotels" ein vierstündiges Schamanenritual in einer indianischen Schwitzhütte abgehalten, und im Ötztal kann man aus dem Solebecken die Atmosphäre der umliegenden Dreitausender genießen. Mehr Tipps von Finnland über Brandenburg und Tegernsee bis Südtirol sehen Sie in dieser Fotostrecke.