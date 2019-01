Fehlendes Sicherheitspersonal Shutdown führt zu längeren Wartezeiten an US-Flughäfen

Wegen des Shutdowns in den USA bleiben immer mehr Angehörige des Sicherheitspersonals an Flughäfen der Arbeit fern. Die Transportsicherheitsbehörde TSA teilte mit, am Sonntag seien zehn Prozent des Personals außerplanmäßig nicht zum Dienst erschienen.

Die Wartezeiten an den Kontrollstellen lägen an den meisten wichtigen Flughäfen in den USA zwar im normalen Rahmen von bis zu 30 Minuten: am New Yorker LaGuardia-Flughafen bei 29 Minuten, am Flughafen Tampa bei 28 Minuten, am O'Hare-Flughafen in Chicago bei 27 und in Miami bei 26 Minuten. An den Flughäfen in Minneapolis und New Orleans hätten die durchschnittlichen Wartezeiten an den Kontrollstellen jedoch mit 35 und 45 Minuten über dem normalen Rahmen gelegen.

Die TSA gehört zu den Behörden, deren Finanzierung wegen des Haushaltsstreits zwischen US-Präsident Donald Trump und den Demokraten ausgelaufen ist. Das Sicherheitspersonal an Flughäfen arbeitet seit mehr als vier Wochen ohne Lohn. Die Kontrolleure gehören in den USA zu den Bundesangestellten, deren Einkommen vergleichsweise gering ist. "Viele Angestellte berichten, dass sie wegen finanzieller Einschränkungen nicht zur Arbeit kommen können", erklärt die TSA. In den vergangenen Tagen hatte die Abwesenheitsrate beim Sicherheitspersonal nach TSA-Angaben noch deutlich unter zehn Prozent gelegen.

Rund 800.000 Staatsbedienstete in den USA sind wegen des Stillstands von Teilen der Regierung im Zwangsurlaub oder müssen ohne Bezahlung arbeiten. Letzteres betrifft jene Bundesangestellten, deren Arbeit als "essenziell" eingestuft wird, damit das öffentliche Leben nicht zum Erliegen kommt - also beispielsweise das Sicherheitspersonal an Flughäfen.

US-Medien berichten, dass manche der betroffenen Staatsbediensteten gezwungen sind, sich nach einem anderen Einkommen umzusehen oder sich an Tafeln mit Gratis-Lebensmitteln zu versorgen.