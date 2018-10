Singapur nach New York Längster Nonstop-Flug der Welt hebt ab

Um 23.35 Uhr wird Flug SQ22 auf dem Rollfeld des Changi-Flughafens in Singapur abheben - also um 17.35 Uhr MESZ. Vor den Passagieren liegen 18 Stunden und 45 Minuten an Bord des neuen Airbus-Flugzeugs A350-900ULR. Und 16.700 Kilometer in der Luft, die sie in ihren Sitzen verbringen werden. Am Freitag, 6 Uhr morgens Ortszeit wird die Maschine auf dem Newark Liberty International Airport in New York erwartet, wenn die Wetterbedingungen gut sind.

Singapore Airlines nimmt damit den längsten Nonstop-Langstreckenflug der Welt wieder auf. Die Marathonstrecke Singapur nach New York hatte die Fluggesellschaft schon mal betrieben, 2013 aber als unprofitabel aufgegeben. Der eingesetzte A340-500 war zu sprithungrig und die Strecke daher unwirtschaftlich.

In der kommenden Woche soll es noch drei Flüge geben, wie Singapore Airlines im Mai bekannt gab, ab dem 18. Oktober werde die Verbindung täglich angeboten. Am 2. November will Singapore Airlines mit dem neuen Airbus-Typ auch die Verbindung Singapur-Los Angeles aufnehmen, ab 4. November mit ihm die bestehende Verbindung Singapur-San Francisco verstärken. Bis Ende 2018 will die Fluglinie 27 Nonstop-Flüge pro Woche in die USA anbieten.

Beleuchtung gegen Jetlag

Der Airbus 350 fasst 161 Passagiere - davon 67 in der Business Class und 94 in einer gehobenen Economy Class, eine herkömmliche Economy-Klasse gibt es nicht. 13 Besatzungsmitglieder kümmern sich um die Insassen, die sich die Zeit mit einem sogenannten Wellness-Menü und einer Auswahl aus insgesamt 1200 Stunden digitalen Film- und Musikangeboten vertreiben können.

Die Maschine ist laut Singapore Airlines speziell für den Superlangstreckenflug konzipiert: Eine höhere Kabinendecke lässt mehr Raum, größere Fenster bieten aufregende Wolkenbeobachtungen, und eine besondere Innenbeleuchtung soll den Jetlag mindern. Experten raten zudem zu Thrombosestrümpfen.

Im April hatte der neue Airbus-Prototyp seinen ersten Testflug über Toulouse absolviert. Singapore Airlines bestellte insgesamt 60 A350-900-Maschinen und zusätzlich sieben der ULR-Version (ULR = Ultra Long Range).

Das erste Langstreckenflugzeug nahm die Airline am 22. September in Empfang. Es soll bis zu 17.950 Kilometer und über 20 Stunden in der Luft bleiben können. Mit 165.000 Liter kann die ULR-Variante 24.000 Liter mehr Kerosin als die Basisversion tanken, der zusätzliche Treibstoff wird in einem Tankraum im Mittelkasten des Flügels untergebracht.

Der Singapur-New York-Flug löst den bisherigen weitesten Langstreckenflug ab: Qatar Airways fliegt seit Februar 2017 die 14.525 Kilometer von Doha bis Auckland in etwa 16,5 Stunden. In diesem Jahr nahm Qantas die Verbindung Perth-London-Heathrow (14.498 Kilometer, 17 Stunden) auf - dies ist zudem der erste kommerzielle Flug zwischen Australien und Europa ohne Zwischenstopp.