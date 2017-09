Singapur Flughafenmitarbeiter soll Hunderte Kofferschilder vertauscht haben

Die Klebeschilder, die beim Check-in an den Gepäckstücken befestigt werden, sollen sicherstellen, dass der Koffer auch am selben Flughafen landet wie der Passagier. Am internationalen Flughafen von Singapur soll ein Gepäckabfertiger jedoch Hunderte Kofferschilder vertauscht und so an falsche Zielorte geschickt haben.

Der 63-jährige Tay Boon Keh musste sich am Dienstag wegen "groben Unfugs" in 286 Fällen vor Gericht verantworten: Zwischen November 2016 und Februar 2017 soll er beinahe täglich die Schilder einzelner Koffer scheinbar willkürlich miteinander vertauscht haben.

Die 286 Gepäckstücke hätten vom Flughafen Changi in Singapur unter anderem nach Frankfurt am Main, London oder San Francisco geflogen werden sollen. In der Anklageschrift hieß es, Tay habe gewusst, dass er dem Flughafenbetreiber wahrscheinlich Schaden zufügen würde. Sein Motiv für den Koffertausch war zunächst unklar. Bei einem Schuldspruch könnte er dafür ins Gefängnis kommen.

Der Zeitung "Straits Times" sagte ein Flughafensprecher, zwar handle es sich um einen Einzelfall, trotzdem seien Überwachungsmaßnahmen und Zugangskontrollen verstärkt worden.

Der Changi-Flughafen in Singapur ist ein internationales Drehkreuz. Im vergangenen Jahr flogen fast 59 Millionen Passagiere dort ab oder landeten.