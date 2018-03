Airports im Check Singapur-Changi ist beliebtester Flughafen

Der Flughafen Singapur-Changi behauptet im Ranking der Beratungsgesellschaft Skytrax den Titel als bester Airport der Welt. Das sechste Jahr in Folge liegt er auf dem ersten Platz. Vier weitere asiatische Flughäfen folgen auf den Rängen zwei bis fünf: Incheon (Seoul), Tokio-Haneda, Hongkong und Doha-Hamad in Katar.

Auf Platz sechs liegt München als bester deutscher und europäischer Flughafen - im vergangenen Jahr gab es noch einen dritten Platz. Auf den weiteren Plätzen folgen Centrair Nagoya, London Heathrow, Zürich und Frankfurt. Das deutsche Drehkreuz war 2017 nicht unter den ersten zehn. Bester regionaler Flughafen in Europa wurde Hamburg.

Der Flughafen Changi in Singapur ist einer der größten Drehkreuze in Asien und Basis von Singapore Airlines. 2017 wurden an dem Airport 62,2 Millionen Passagiere abgefertigt. Rund 100 Fluggesellschaften bedienen von dort mehr als 100 Ziele. Hier gibt es unter anderem drei Spas, eine Dachterrasse mit über 100 Kaktusarten und zwei Kinos, die rund um die Uhr geöffnet haben.

Tokio erzielte im Ranking die Spitzenposition in den Kategorien sauberster Flughafen und beste Sicherheitskontrolle. Die besten Shopping-Möglichkeiten bietet demnach London Heathrow. Der Flughafen Kansai in Japan hat die beste Gepäckabwicklung. Hongkong wurde als bester Transit-Airport ausgezeichnet.

Das britische Luftfahrtinstitut Skytrax befragt jedes Jahr Millionen von Airline-Kunden, um die besten Airports der Welt zu ermitteln. Dabei checkt es fast 40 Aspekte ab - angefangen von der Verkehrsanbindung des Airports bis hin zu den Sprachkenntnissen des Flughafenpersonals. Die Erhebung ist kleinteilig und stark auf Komfort und Service ausgelegt.

Endlos lange Gänge, unbequeme Sitze in der Abflughalle, ewiges Warten an der Sicherheitsschleuse - Flughäfen können so anstrengend sein. Doch es gibt auch Airports, die Passagieren das Reisen erleichtern - und manch einem sogar Freude bereiten.