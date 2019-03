Airports im Check Passagiere küren Singapur-Changi wieder zum beliebtesten Flughafen

Was ist Ihnen am wichtigsten, wenn Sie einen Flughafen betreten? Die Sauberkeit? Dann sollten Sie sich auf den Haneda Airport in Tokio freuen. Das Essen? Hongkong wird Ihr Favorit. Die Einkaufsmöglichkeiten? Ab nach London-Heathrow. Diese internationalen Flughäfen sind in diesen Kategorien die Gewinner des Skytrax-Airport-Rankings, für das die britische Beratungsgesellschaft alljährlich Millionen Passagiere befragt.

In den Top Ten der Rangliste 2019 hat sich im Vergleich zum Vorjahr wenig getan: Das siebte Jahr in Folge ist der Flughafen Singapur-Changi der Gesamtsieger. Voraussichtlich wird sich daran auch in den kommenden Jahren wenig ändern, denn im April steht die Eröffnung der neuen Halle Jewel an. In einer beeindruckenden, Donut-förmigen Glashalle plätschert der größte Indoor-Wasserfall der Welt, die Etagen sind mit dschungelähnlichem Grün bepflanzt. Da wird das Boarden in ein enges, stickiges Flugzeug nach einem Zwischenstopp wohl schwer fallen (Lesen Sie hier mehr).

"Zum siebten Mal in Folge zum besten Flughafen der Welt ernannt zu werden, ist ein wirkliche großartiges Ergebnis für den Changi-Flughafen", sagt Edward Plaisted, CEO von Skytrax. "Dieser Award unterstreicht die Beliebtheit bei den internationalen Flugreisenden."

Auch in 2 der 40 überprüften Kategorien liegt der Changi-Airport vorne: Das dortige Crowne Plaza schätzen die Passagiere als bestes Flughafenhotel der Welt, und in puncto Freizeitangebote halten sie Singapur ebenfalls für top. Immerhin gibt es hier unter anderem drei Spas, eine Dachterrasse mit über Hundert Kaktusarten und zwei Kinos, die rund um die Uhr geöffnet haben.

Skytrax: Die besten Flughäfen der Welt Platz Flughafen Land 1 Singapore-Changi Singapur 2 Tokio-Haneda Japan 3 Seoul Incheon Südkorea 4 Doha Hamad Katar 5 Hongkong China 6 Centrair Nagoya Japan 7 München Deutschland 8 London-Heathrow Großbritannien 9 Tokio-Narita Japan 10 Zürich Schweiz

Innerhalb der ersten zehn Plätze gab es nur wenig Verschiebungen: So verdrängte etwa Tokio-Haneda den Incheon-Flughafen in Seoul vom zweiten Platz und rückte damit einen hoch. Er ist nicht nur der sauberste, der zweitbeliebteste, sondern auch der beste einheimische Flughafen der Welt.

Als dritter japanischer Airport neben Haneda und Centrair Nagoya (Platz 6) gelangte Narita in die Top Ten, und zwar auf Platz 9. Hamad in Doha (4) und Hongkong (5) tauschten die Plätze ebenso wie Nagoya (6) und München (7). Die großen deutschen Flughafen kamen insgesamt bei den Passagieren gut an: Frankfurt (Platz 12), Köln/Bonn (25), Hamburg (28), Düsseldorf (31). Wien kam auf Rang 19.

Um die besten Airports der Welt zu ermitteln, fragt Skytrax bei Passagieren aus mehr als Hundert Ländern fast 40 Aspekte ab - angefangen von der Verkehrsanbindung des Airports bis hin zu den Sprachkenntnissen des Flughafenpersonals. Die Erhebung ist kleinteilig und stark auf Komfort und Service ausgelegt.