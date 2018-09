SNCF Französische Bahn entwickelt autonome Züge

In Frankreich sollen ab 2023 autonome Züge auf die Schiene kommen. Die staatliche Bahngesellschaft SNCF entwickelt fahrerlose Prototypen für Passagier- und Güterzüge, wie sie in Paris mitteilte. Auch der deutsche Bosch-Konzern soll Ausrüstung liefern. Zudem gibt es Kontakte zur Deutschen Bahn, die ein ähnliches Pilotprojekt hat.

Mit selbstfahrenden Zügen werde der Verkehr flüssiger, da alle mit der gleichen Geschwindigkeit verkehrten, betonte SNCF-Chef Guillaume Pepy. Dies bedeute auch "eine größere Pünktlichkeit der Züge", versprach er den Kunden. "Das ist ganz klar die Zukunft des Zugs." Vollautomatische Metros gibt es bereits in einer Reihe französischer Städte, auch in der Hauptstadt Paris.

Selbstfahrende Züge sollen nach Angaben der SNCF vor allem auf stark belasteten Strecken zum Einsatz kommen. Dadurch soll auch der Energieverbrauch sinken, da sich das Fahrverhalten verbessere, hieß es.

Nach der Testphase ab 2023 sei eine industrielle Fertigung ab 2025 geplant, sagte der Technologiebeauftragte Pierre Izard der Nachrichtenagentur AFP. Dabei stehe die SNCF im engen Kontakt mit der Deutschen Bahn. Sie hat bereits selbstfahrende Busse in Betrieb und will autonome Züge testen.

Für TGV-Hochgeschwindigkeitszüge sollen nach Information der Deutschen Presseagentur zunächst nur Beschleunigung und Bremsvorgang automatisiert werden, es bliebe aber ein Lokführer an Bord. Die SNCF, der französische Staat und die Industrie investieren 57 Millionen Euro in die Entwicklung.

Zwei Konsortien sind laut SNCF an der Entwicklung der autonomen Züge beteiligt: Die Passagierzüge werden von dem kanadischen Hersteller Bombardier in Zusammenarbeit mit Bosch, der französischen Technologiegruppe Thales und dem Spezialisten für künstliche Intelligenz SpirOps entwickelt. An autonomen Güterzügen arbeitet der französische Hersteller Alstom unter anderem mit dem italienischen Signal-Spezialisten Ansaldo STS.