Hitzesommer Ostsee ist fast so warm wie Mittelmeer

Von angenehmen Wassertemperaturen wie in der Provence müssen deutsche Urlauber zurzeit nicht träumen. Sie erleben sie. Dank dem Ausnahme-Sommer ist das Wasser in der Ostsee fast so warm wie an Mittelmeerstränden

Zwischen der Lübecker Bucht und der dänischen Grenze pendeln die Temperaturen an der Oberfläche aktuell zwischen 23 und 25 Grad, wie aus den Prognosen des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg hervorgeht. Zum Vergleich: An der französischen Côte d'Azur werden im Wasser zurzeit rund 27 Grad gemessen.

Schwimmer in der Lübecker Bucht können sich nahe der Urlauberhochburg Timmendorfer Strand über Wassertemperaturen von 24 bis 25 Grad freuen. Die Insel Fehmarn liegt mit 23 bis 24 Grad nahezu gleichauf. An der Kieler Förde sind es 24 Grad, ebenso in Eckernförde. In der Flensburger Förde soll die Wassertemperatur am Ostseebad sogar 25 bis 26 Grad erreichen.

Baden an der schleswig-holsteinische Nordseeküste ist etwas erfrischender: Vor den Inseln Sylt werden 22 bis 23 Grad bei Hörnum sowie vor Amrum 22 Grad angesetzt. Die Wassertemperatur vor Büsum und Friedrichskoog beträgt 22 bis 24 Grad.

Wer sich jetzt auf das Wochenende am Strand freut, sollte vorher die Stauprognose checken: Zurzeit haben alle Bundesländer Sommerferien. Und viele Familien machen sich entweder auf in den Urlaub oder zu Ausflügen an Meer und Seen.