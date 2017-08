Spanien Sicherheitspersonal kündigt Streiks an zwei Flughäfen an

Mitten in der Hauptreisezeit müssen sich Spanien-Urlauber erneut auf Behinderungen an zwei Flughäfen einstellen: Ab Montag will das Sicherheitspersonal in Barcelona und in Santiago de Compostela streiken.

Nach Angaben des Auswärtigen Amts sind ab dem 14. August jeweils 24-stündige Streiks geplant. Eine Woche lang wollen die Mitarbeiter demnach die Arbeit niederlegen. Reisende seien dazu aufgefordert, engen Kontakt mit ihrem Reiseveranstalter oder mit der jeweiligen Fluggesellschaft zu halten.

Bereits Anfang August hatte das Sicherheitspersonal am Flughafen Barcelona zeitweise gestreikt. Mit den Maßnahmen wollen die Beschäftigten eine Aufstockung des Personals und bessere Arbeitsbedingungen erreichen.