In Wüsten, im Fels, unter Wasser Die spektakulärsten Schlafplätze der Welt

Luxus kann auch am Ende der Welt zu Hause sein. Ob es transparente Schlafkapseln an einem peruanischen Berghang sind, nur über einen Klettersteig erreichbar, High-End-Luxus zwischen Faultieren im Regenwald Costa Ricas oder Unterwasserfreuden mit Fischen vorm Schlafzimmerfenster in Tansania - weltweit haben Hoteliers sich sehr ungewöhnliche Unterkünfte an sehr ungewöhnlichen Orten einfallen lassen.

Sehen Sie hier unsere Auswahl an atemberaubenden Hideaways: