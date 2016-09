Bauarbeiten Leipziger Hauptbahnhof bis Sonntag für viele Fernzüge gesperrt

In den kommenden vier Tagen müssen sich Bahnkunden in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auf längere Reisezeiten einstellen: Seit dem Morgen ist der Betrieb an der Westseite des Leipziger Hauptbahnhofs wegen umfassender Bau- und Prüfarbeiten komplett eingestellt. Seit voriger Woche war der Bahnknoten schon teilgesperrt.

Bis zum Sonntag um 8 Uhr umfahren viele Fernzüge den wichtigen Bahnhof. Ersatzhalt ist der kleinere Bahnhof Leipzig-Messe. Die Bahnunternehmen haben Ersatzbusse geordert. Viele Fernzüge werden weiträumig umgeleitet. Betroffen sind unter anderem folgende Verbindungen - hier entfällt jeweils der Halt am Leipziger Hauptbahnhof:

Berlin-Leipzig-Jena-München: Diese Züge werden umgeleitet und halten in Bitterfeld oder Halle (Saale) Hbf.

Diese Züge werden umgeleitet und halten in Bitterfeld oder Halle (Saale) Hbf. Dresden-Leipzig-Erfurt- Frankfurt am Main- Wiesbaden: Diese Züge werden über Leipzig Messe (mit zusätzlichem Halt) umgeleitet.

Diese Züge werden über Leipzig Messe (mit zusätzlichem Halt) umgeleitet. Leipzig-Erfurt-Frankfurt am Main Flughafen: Diese Züge beginnen und enden abweichend in Leipzig Messe.

Diese Züge beginnen und enden abweichend in Leipzig Messe. Dresden-Leipzig-Köln: Diese Züge werden umgeleitet und halten in Leipzig Messe.

Reisende werden gebeten, sich vor der Fahrt über Änderungen zu informieren. Laut der Bahn sind alle Fahrplanänderungen bereits im elektronischen Fahrplan hinterlegt. Sie werden im Internet, an den Fahrkartenautomaten und im Reisezentrum automatisch angezeigt.

Der Bahnhof ist 100 Jahre alt

Immer wieder hat die Deutsche Bahn in den vergangenen Jahren wichtige Knoten tagelang gesperrt - in Erfurt, in Halle und jedes Jahr in Leipzig. Hauptgrund dafür ist nach Angaben eines Bahnsprechers die Modernisierung der Bahnhöfe und die elektronische Stellwerkstechnik. Sie regelt die Fahrten - und braucht bei Änderungen an den Anlagen ein Update.

Beispiel Leipzig: Der Bahnhof ist 100 Jahre alt. Bis 2020 werden die Gleisanlagen laut Bahn in Etappen für 220 Millionen Euro modernisiert. Dieses Mal werden mehrere sanierte Eisenbahnbrücken und eine Platte mit einem Dutzend Weichen in das Netz integriert.

Das Prozedere der nächsten Tage beschreibt der Bahnsprecher so: Alle Rechner im elektronischen Stellwerk werden heruntergefahren, die neuen Pläne aufgespielt. Anschließend werden die neuen Weichen und Anlagen getestet, von Prüfern abgenommen und alles kann wieder hochgefahren werden. So lange ist der Knoten vom Netz.