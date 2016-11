Die besten Instagram-Leserfotos Schön. Und schön nah

Der Blausee im Berner Oberland lässt Sarah Althaus einfach nicht los - auch wenn sie als Reisebloggerin das Fernweh zum Beruf gemacht hat. "Seit ich klein bin, habe ich den See immer wieder besucht", sagt die Schweizerin. "Hierher zurückzukehren und die Schönheit des Wassers in allen Jahreszeiten zu bestaunen - und zu fotografieren -, lässt mich ruhig werden. Und dankbar dafür, dass ich das Privileg habe, solch wunderschöne Orte direkt vor der Haustüre zu haben."

Im Prenzlauer Berg fand Dennis Melsa einen neuen Lieblingsort - und fotografierte ihn: einen grauen, aber charmanten Hinterhof mit Gartenmöbeln und Sonnensegel. Es sei "der Beweis, dass in Berlin noch Entdeckungen möglich sind - jenseits vom Brandenburger Tor und Potsdamer Platz", sagt der 36-Jährige, der gebürtig aus dem Ruhrgebiet kommt und stets auf der Suche nach versteckten urbanen Flecken ist.

Götz Keller liebt die Deutschherrnbrücke am Frankfurter Mainufer. "Die Eisenbahn -und Fußgängerbrücke bietet einen wundervollen und unverbauten Ausblick auf die Skyline", sagt der IT-Projektleiter, der seit 27 Jahren in der Metropole wohnt. Das Deutschherrnufer sei die "Wohlfühlzone des Frankfurters". Ob beim Joggen, Radfahren oder beim Chillen in einer der mobilen Bars, Cafés oder auf der Wiese.

Leseraufruf: "Mit Instagram um die Welt" Schicken Sie uns diesmal Ihre schönsten fotografischen Eindrücke vom Großstadtleben - ob zu Hause, in Paris oder Hongkong, sei es von einem tollen Buchladen, einer hübschen Unterkunft, einer ungewöhnlichen U-Bahn-Station oder den Menschen auf der Straße. Taggen Sie Ihre Fotos mit #SpOn_Reise_Stadt. Die besten Aufnahmen stellen wir bald vor. Sie sind ein Entdecker in der eigenen Heimat und haben ein gutes Auge für spannende Fotomotive auf Reisen?Taggen Sie Ihre Fotos mit. Die besten Aufnahmen stellen wir bald vor.

Althaus, Melsa und Keller sind SPIEGEL-ONLINE-Leser und haben ihre Fotos auf Instagram gepostet. Wie sie haben uns noch viele andere eine Auswahl ihrer besten Fotos aus aller Welt zum Thema "Lieblingsplatz" zur Verfügung gestellt. Klicken Sie sich durch die Fotostrecke und lassen Sie sich inspirieren!