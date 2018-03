St. Patrick's Day 2018 Grün, Grün, Grün

Grünleuchtende Pyramiden, ein eingefärbter Fluss und jede Menge Kobolde - St. Patrick's Day ist vor allem eine große Party und die erfreut sich auch jenseits der irischen Landesgrenzen großer Beliebtheit. Doch worum geht es an Irlands Nationalfeiertag wirklich und was sollte man noch wissen, bevor man sich ins Getümmel stürzt?

Wer war eigentlich Saint Patrick?

Saint Patrick ist der Schutz- und Nationalheilige der Iren. Der christliche Missionar bekehrte im 5. Jahrhundert Irland zum Christentum. Noch heute ranken sich um den Bischof zahlreiche Legenden. Gesicherte Fakten gibt es über den Heiligen Patrick jedoch nur wenige. Am 17. März 493 soll er gestorben sein. Ihm zu Ehren findet deshalb Mitte März der St. Patrick's Day statt.

Wie wird gefeiert?

Der St. Patrick's Day wurde in Irland lange Zeit im privaten Rahmen gefeiert. Erst in den vergangenen Jahren hat sich der Nationalfeiertag auf der grünen Insel zum Event entwickelt. Mit Paraden in den Straßen von Dublin, Cork oder Limerick versucht man auch Touristen anzulocken. Nach dem Umzug gehen die Feierlichkeiten im Pub weiter.

Die erste Parade zum St. Patrick's Day fand übrigens nicht in Irland, sondern in den USA statt - 1737 wurde sie in Boston veranstaltet. Und noch heute finden die größten Paraden außerhalb Irlands in New York, Chicago und Boston statt. Doch auch anderswo ist es am 17. März grüner als sonst: So wurden auch schon mal die Pyramiden von Gizeh oder das Opernhaus von Sydney beleuchtet.

DPA Eingefärbter Chicago River am St. Patrick's Day (Archivbild)

Und in Deutschland?

Die größte Parade in Deutschland findet in München statt. Dort hat man den St. Patrick's Day in diesem Jahr allerdings um ein Wochenende nach vorne verlegt. Wer trotzdem auf den Heiligen Patrick anstoßen möchte, ist sicher in jedem irischen Pub seiner Stadt willkommen.

Gibt es eine Kleiderordnung?

Grün, am besten von Kopf bis Fuß - damit sind Sie auf der sicheren Seite.

Was wird getrunken?

Am St. Patrick's Day wird ordentlich angestoßen - vor allem natürlich mit Irlands Nationalgetränk Guinness. Allerdings können die Kobolde oft auch vom Bier nicht die Finger lassen und färben das Getränk grün. Die Farbe kann schon mal hartnäckig an Mund und Zähnen hängen bleiben, das Bier schmeckt allerdings trotzdem gut. Also dann Slainte!- Prost!

Vorsicht Verwechslungsgefahr!

Vierblättrige Kleeblätter bringen Glück. Das inoffizielle Nationalsymbol der Iren, ein Shamrock, hat allerdings nur drei Blätter. Das irische Kleeblatt ist eines der Attribute des Heiligen Patrick und steht auch für die Dreifaltigkeit Gottes im Christentum. Verwechselt werden Shamrock und Glücksklee trotzdem häufiger.

Capture the luck of the Irish with this Make America Great Again Hat. While supplies last! BUY NOW: https://t.co/TbqIm56aoY #MAGA pic.twitter.com/PCZLl7HXdD — Official Team Trump (@TeamTrump) March 2, 2017

Das Kampagnen-Team von US-Präsident Donald Trump blamierte sich einst mit einer Sonderedition der "Make America Great Again"- Basecaps. Die grüne Variante zum St. Patrick's Day ist mit einem vierblättrigen Kleeblatt bestickt. Für den Fehler erntete Trump mächtig Spott im Netz.

Keine Party ohne Musik:

In Irland gibt es in vielen Pubs Live-Musik. Damit man am St.Patrick's Day in die richtige Stimmung kommt, reichen aber auch ein paar Irishfolk-Klassiker mit Tin Whistle, Fiedel und Dudelsack. Ein Lied, das am 17. März nicht fehlen darf, ist die Geschichte vom "Galway Girl".