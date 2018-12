Frühestens März Start des Istanbuler Flughafens verzögert sich weiter

Der neue Istanbuler Mega-Flughafen wird nach einem Medienbericht voraussichtlich später an den Start gehen als geplant. Wie die türkische Nachrichtenagentur DHA am Dienstagabend berichtete, soll der Umzug vom alten Flughafen Atatürk zum neuen Großflughafen erst im März erfolgen statt Ende Dezember.

Bei der Flughafen-Betreiberfirma IGA hieß es am Mittwoch: "Gestern gab es dazu ein weiteres Treffen zwischen Turkish Airlines, der IGA, der staatlichen Flughafenaufsicht DHMI und dem Transportministerium."

Allerdings habe die Leitungsebene noch keine offizielle Stellungnahme herausgegeben. So eine Erklärung könne es am Nachmittag oder am Donnerstag geben, wie auch ein Sprecher der halbstaatlichen Fluglinie Turkish Airlines sagte. Sprecher des Transportministeriums wollten zunächst keine Auskunft erteilen.

Eingeweiht: im Oktober, in Betrieb: ungewiss

Die Frage ist ein Politikum. Der Mega-Flughafen, der in der ersten Phase nach Angaben der IGA rund 90 Millionen Reisende im Jahr abfertigen wird, ist ein Prestigeprojekt von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan. Er hatte das Projekt in rund vier Jahren aus dem Boden stampfen lassen.

Eigentlich hatte der Flughafen schon am 29. Oktober in Betrieb gehen sollen. Erdogan hatte ihn damals feierlich eröffnet, der Umzug musste wegen Verzögerungen bei Bauarbeiten und Tests aber zunächst auf den 29. Dezember verschoben werden. Danach sollte er den chronisch überlaufenen Atatürk-Airport ersetzen. Nach voller Fertigstellung soll er 200 Millionen Reisende pro Jahr abfertigen können. Das würde ihn nach derzeitigem Stand zum größten Flughafen der Welt machen.

Zu den möglichen Gründen einer weiteren Verspätung wurde zunächst nichts bekannt. Die Zeitung "Cumhuriyet" und BBC Türkei zeigten am Mittwoch Bilder, auf denen einige Flughafenareale nach schweren Regenfällen unter Wasser standen.

Schon länger gibt es Zweifel, ob der Flughafen bereits startklar ist: Zwar gibt es Start- und Landebahnen, Terminals und einen Tower. Doch Zufahrtsstraßen sind nicht ausreichend vorhanden, ein U-Bahn-Anschluss ist erst für 2020 geplant, und ein Airport-Hotel ist auch nicht gebaut.

Im September gab es auf dem Flughafen über Tage Streiks und Proteste der Arbeiter wegen schlechter Arbeitsbedingungen. Die Baustelle gleiche inzwischen einem "Arbeitslager", sagt damals Özgür Karabulut von der Gewerkschaft Dev Yapi im Gespräch mit dem SPIEGEL. Razzien gibt es in den Unterkünften, Beschäftige werden verhört. "Der Druck ist unmenschlich", sagt Karabulut.