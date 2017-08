Verkehrsprognose Ferienende sorgt für viele Staus

Keine Entwarnung für Deutschlands Autobahnen: Die letzte große Rückreisewelle des Sommers wird am kommenden Wochenende für viele Staus sorgen. Unter anderem enden die Sommerferien in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und im Norden der Niederlande. In Bayern und Baden-Württemberg enden sie eine Woche später. Die Geduld der Autofahrer wird nochmals auf eine große Probe gestellt, prognostizieren die Autoclubs ACE und ADAC.

So seien vor allem die Autobahnen in Richtung Norden, Nordwesten und Nordosten stark betroffen. Doch auch Richtung Süden können Autofahrer nicht ganz staufrei fahren. Denn hier sind zum Beispiel Spät- oder Wochenendurlauber unterwegs.

Zusätzlich ist am Freitagnachmittag wieder verstärkt mit Berufspendlern auf den Straßen zu rechnen. Stauschwerpunkte sind unter anderem die Fernstraßen von und zur Nord- und Ostsee, die Großräume Hamburg, Berlin, Rhein-Ruhr, München und Stuttgart sowie das Rhein-Ruhr- und Rhein-Main-Gebiet. Davon abgesehen sind Störungen vor allem auf folgenden Routen wahrscheinlich:

A 1 Köln - Dortmund - Bremen - Hamburg - Puttgarden, beide Richtungen

A 2 Dortmund - Hannover - Berlin

A 3 Passau - Nürnberg - Frankfurt/Main - Oberhausen - Arnheim; beide Richtungen

A 4 Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Dresden; Köln - Aachen

A 5 Kassel - Frankfurt - Karlsruhe - Basel; beide Richtungen

A 6 Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg; beide Richtungen

A 7 Flensburg - Hamburg - Hannover - Würzburg - Ulm - Füssen; beide Richtungen

A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg; beide Richtungen

A 9 Berlin - Nürnberg - München; beide Richtungen

A 10 Berliner Ring

A 11 Berliner Ring - Dreieck Uckermark - Stettin; beide Richtungen

A 19 Rostock - Dreieck Wittstock/Dosse

A 20 Rostock - Kreuz Uckermark; beide Richtungen

A 24 Dreieck Wittstock/Dosse - Berlin

A 40 Dortmund - Essen - Duisburg - Venlo

A 45 Gießen - Dortmund; beide Richtungen

A 61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen; beide Richtungen

A 81 Singen - Stuttgart - Heilbronn - Würzburg

A 93 Rosenheim - Kiefersfelden; beide Richtungen

A 95 München Garmisch-Partenkirchen

A 96 Lindau - München; beide Richtungen

A 99 Umfahrung München

In Österreich sind vor allem Strecken in nördlicher Richtung voll. In einigen Bundesländern der Alpenrepublik enden die Ferien. So werden unter anderem die A 4 aus Ungarn, die A 8 (Innkreis-Autobahn) sowie die A 10 (Tauern-Autobahn) vor Salzburg und in Richtung deutscher Grenze besonders voll sein. Auch die A 12 (Inntal-Autobahn) zwischen Innsbruck und Kufstein sowie der Fernpass sind extrem stark befahren.

Die Lage in der Schweiz zeigt sich ganz ähnlich. Besonders in nördlicher Richtung sind die Autobahnen besonders stark belastet. Mit Wartezeiten bis zu zwei Stunden oder länger müssen Autofahrer zu Stoßzeiten etwa vor dem Südportal des Gotthardtunnels rechnen, befürchtet der ACE. Auch Richtung Süden ist noch viel Verkehr unterwegs, allerdings nicht mehr so viel wie in den Vorwochen. Alternativen für Wartezeiten ab einer Stunde sind der Gotthard-Pass und die A 13 (St. Margrethen - Bellinzona).