Flughafen Köln-Bonn Loch in der Rollbahn stört Flugverkehr

Wegen eines Lochs in der Rollbahn können seit Dienstagvormittag keine Flugzeuge am Airport Köln-Bonn landen. Starts seien nur vereinzelt möglich, ankommende Flüge müssten umgeleitet werden, sagte ein Flughafensprecher. Das fußgroße Loch in der Asphaltdecke der großen Start- und Landebahn, das gegen 10.00 Uhr entdeckt worden war, müsse nun ausgebessert werden. Dies könne zwei bis drei Stunden dauern.

Aufgrund einer kurzfristigen Instandhaltungsmaßnahme auf der Start- und Landebahn sind für voraussichtlich 2-3 Stunden keine Landungen möglich. Starts können bedingt erfolgen. — Köln Bonn Airport (@AirportCGN) 9. Januar 2018

Nach Angaben des Flughafens könnten bis zu 18 Landungen und 16 Starts in diesem Zeitraum betroffen sein. Erste Flüge seien bereits nach Düsseldorf und Dortmund umgeleitet worden.