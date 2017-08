Geduld erforderlich Streik am Flughafen Barcelona sorgt für Wartezeiten

Spanien-Urlauber müssen geduldig sein: Wegen Streiks am Flughafen El Prat in Barcelona müssen Touristen mit deutlich höheren Wartezeiten rechnen. Der Flughafenbetreiber Aena empfahl Reisenden am Freitag, an den Sicherheitskontrollen mindestens 40 Minuten zusätzlich einzuplanen.

Reisende am Flughafen sagten der Nachrichtenagentur AFP, dass die Wartezeiten sogar noch deutlich länger seien. Einige Passagiere hätten ihre Flüge verpasst, berichtete die Zeitung "La Vanguardia".

Mitarbeiter des privaten Sicherheitsdiensts Eulen hatten eine partielle Arbeitsniederlegung von Freitag bis Montag angekündigt. Während der Streikphase wollen sie ihre Arbeit viermal am Tag eine Stunde lang ruhen lassen.

Mit den Streiks wollen die Angestellten eine Aufstockung des Personals und bessere Arbeitsbedingungen erreichen. Sollte es bei den Verhandlungen keine Fortschritte geben, wollen die Angestellten auch am 6., 7., 11. und 13. August zu den gleichen Zeiten streiken.

Gibt es dann immer noch keine Einigung, will das Sicherheitspersonal den Protest von Mitte August an ausdehnen und dann auf unbestimmte Zeit in den Ausstand treten.Bereits Ende Juli hatten die Mitarbeiter der für die Sicherheit zuständigen Firma gestreikt. An der Gepäckkontrolle mussten einige Reisende bis zu drei Stunden ausharren.

El Prat ist nach Madrid Spaniens größter Flughafen. Weil immer mehr Touristen nach Barcelona kommen, ist die Zahl der Passagiere dort zwischen 2009 und 2016 um 60 Prozent gestiegen - El Prat ist deshalb immer wieder überlastet. Erst im Mai kam es zu dreistündigen Wartezeiten bei den Ausweiskontrollen, weil es an den Schaltern nicht genug Polizisten gab.