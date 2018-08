Seit 3.01 Uhr streiken Ryanair-Piloten in Deutschland, der Ausstand soll am Samstag um 2.59 Uhr enden. Die Piloten wollen damit für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Gehälter kämpfen.

Vor allem am frühen Freitagmorgen wird dem Plan zufolge kaum ein Ryanair-Flieger von einem deutschen Flughafen abheben. Im Laufe des Tages sollen dann einige Flüge erfolgen mit Maschinen, die aus anderen, nicht bestreikten Ländern landen und auch wieder starten.

Europaweit sind rund 55.000 Passagiere betroffen, davon gut 42.000 in Deutschland. Sie konnten umbuchen oder sich ihre Tickets erstatten lassen. Weitere Entschädigungen lehnt Ryanair ab (was Passagiere jetzt wissen müssen, können Sie hier nachlesen).

Streiken wollten die Ryanair-Piloten in Deutschland, Schweden, Irland, Belgien und den Niederlanden. Insgesamt strich das Unternehmen von 2400 geplanten Flügen rund 400. Schwerpunkt ist Deutschland, wo wegen des auf 24 Stunden beschränkten Streiks der Vereinigung Cockpit (VC) 250 Flüge abgesagt wurden. Ryanair kündigte an, dass der Betrieb am Samstag wieder wie gewohnt laufen soll.

Die Aktion ist der bislang größte Pilotenstreik in der Geschichte der größten Billig-Airline Europas, die erst seit Ende 2017 Gewerkschaften anerkennt. Vor zwei Wochen hatten zudem Flugbegleiter in Portugal, Spanien und Belgien über zwei Tage zusammen rund 600 Flüge mit knapp 100.000 betroffenen Passagieren ausfallen lassen. Unter den europäischen Piloten haben bisher einzig die Iren an vier einzelnen Tagen die Arbeit niedergelegt. Ryanair hatte daraufhin den Abzug von sechs Jets samt 300 Arbeitsplätzen nach Polen angekündigt.

Gewerkschaften und Ryanair beschuldigen sich gegenseitig, die seit rund sechs Monaten laufenden Verhandlungen zu blockieren: