Sturm "Xavier" Bahn rechnet auch am Freitag mit Zugausfällen

Nach dem verheerenden Sturm "Xavier" über Deutschland mit mindestens sieben Toten laufen vielerorts die Aufräumarbeiten. Das Tief war am Donnerstagnachmittag und am Abend über Deutschland hinweggezogen und hatte vor allem im Norden und Osten schwere Verwüstungen angerichtet: Bäume wurden entwurzelt, Äste abgerissen, Häuser abgedeckt (hier lesen Sie einen detaillierten Überblick über die Folgen).

Die Feuerwehren mussten tausende Einsätze fahren. Allein für Berlin wurden in der Zeit zwischen 16 und 24 Uhr insgesamt 1490 Sturm-Notrufe gemeldet. Die Aufräumarbeiten in der Stadt und vor allem auf den Straßen liefen auch in der Nacht auf Hochtouren. Ziel sei es, "die großen Verkehrsstraßen bis zum Berufsverkehr am frühen Morgen" in Ordnung zu bringen, sagte ein Sprecher. "Versprechen kann ich das aber nicht."

Wir hatten in den 24 Std. am 05.10.2017 2739 Alarmierung. Davon 1490 wetterbedingte Alarmierung in der Zeit von 16:04 Uhr bis 00:00 Uhr. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) 5. Oktober 2017

In weiten Teilen Deutschlands ist auch der Bahnverkehr wegen "Xavier" weiter lahmgelegt. Im Norden und Nordosten Deutschlands seien die Strecken für den Fernverkehr am Freitagmorgen "größtenteils" noch nicht befahrbar, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. "Pendler oder Reisende müssen sich auch am Freitag auf Beeinträchtigungen einstellen." Es werde beispielsweise auf den Strecken Hamburg-Berlin oder Berlin-Hannover am Morgen noch keine Züge geben. Der Sprecher rät Reisenden deutschlandweit, sich mithilfe einer App über Ausfälle und Verspätungen am Freitag zu informieren.

Die Bahn überprüfe die ganze Nacht ihre Strecken. Auf manchen Abschnitten sei dies aber ohne Tageslicht nicht oder nur schlecht möglich, sagte der Sprecher. Die Bahn hatte am Donnerstag wegen des Sturms den Zugverkehr in mehreren Regionen eingestellt. Besonders betroffen waren Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt.

Video zu "Xavier": Schwere Schäden und mehrere Tote

Video DPA

Auch in vielen Gebieten, die nicht so stark von dem Sturm betroffen waren, können Fernzüge demnach nicht fahren. Es gebe einen Rückstau von Bahnen, die zum Beispiel nicht nach Hamburg fahren könnten, sagte der Sprecher. Züge müssten dann in Kassel oder Dortmund warten.

In zahlreichen Städten saßen Reisende daher die ganze Nacht über an Bahnhöfen fest. Etwa 20 Züge, in denen Gestrandete übernachten konnten, wurden Bahn-Angaben zufolge in der Nacht zum Freitag zur Verfügung gestellt. So standen zum Beispiel drei Übernachtungszüge in Kassel-Wilhelmshöhe, außerdem gab es sogenannte Hotelzüge auch in Berlin am Hauptbahnhof und an den Stationen Spandau und Südkreuz sowie an den Hauptbahnhöfen in Köln, Dortmund, Bielefeld, Düsseldorf, Leipzig, Hamburg und Hannover.

Die Züge seien unterschiedlich genutzt worden, sagte ein Sprecher. Während in einem ICE in Dortmund nur 30 Menschen übernachteten, sei ein Zug am Berliner Hauptbahnhof sehr gut gefüllt gewesen.

Immerhin: Im Regionalverkehr etwa in Schleswig-Holstein gebe es "einzelne Lichtblicke", sagte der Bahn-Sprecher. Dort seien Schäden beseitigt und umgestürzte Bäume von den Gleisen entfernt worden, danach hätten manche Strecken schon wieder befahren werden können. Insgesamt hat die Bahn aber noch keinen Überblick über die Schäden bundesweit.