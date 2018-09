Wetter Sturmtief "Fabienne" beeinträchtigt Flug- und Bahnverkehr

Der erste schwerere Sturm im kalendarischen Herbst hat am Sonntag den Luft- und Zugverkehr in Deutschland beeinträchtigt. Vom größten deutschen Flughafen in Frankfurt am Main hieß es am Abend: Aufgrund der aktuellen Witterungsbedingungen komme es zu Verzögerungen im Betriebsablauf und vereinzelten Flugausfällen.

Etwa zwei Dutzend Flüge waren vor allem zwischen 16 und 18 Uhr annulliert worden, wie die Webseite zeigte. Fluggäste wurden noch am Abend gebeten, ausreichend Zeit für die Anreise einzuplanen und sich möglichst früh am Check-In-Schalter einzufinden. Informationen über ihre Flüge erhalten Reisende demnach auf den Internetseiten ihrer Fluggesellschaft oder auf der Webseite des Frankfurter Flughafens sowie in der "FRA Airport App".

Fabienne über Deutschland!



Kaltfront auf dem Weg nach Frankfurt, Darmstadt und Saarbrücken. /V pic.twitter.com/LDXwCQCg7w — DWD (@DWD_presse) 23. September 2018

Auch der Bahnverkehr in Süddeutschland war durch das Sturmtief "Fabienne" gestört worden - und damit die Reisepläne von Tausenden Menschen in Deutschland beeinträchtigt. Es gebe zahlreiche Bäume im Gleis oder in Oberleitungen, sagte ein Bahnsprecher am Abend. Besonders betroffen seien Hessen und Rheinland-Pfalz sowie Teile Bayerns.

Auf Twitter und auf ihrer Website gab die Bahn regelmäßig aktuelle Verkehrsmeldungen bekannt. So waren beispielsweise die Strecken Frankfurt/Main-Heidelberg sowie Mainz-Worms-Mannheim und Aschaffenburg-Würzburg und Würzburg-Nürnberg in beiden Richtungen gesperrt.

Die Bahn empfahl, bahn.de aufzurufen oder in der App auf das Warndreieck zu achten.

Der Deutsche Wetterdienst gab am Abend Unwetterwarnungen für den Süden Deutschlands heraus. Auch an den Küsten kann es demnach zu markantem Wetter kommen.