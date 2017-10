Nach Sturmtief "Xavier" Hier ist der Bahnverkehr noch gestört

Nach dem Herbststurm "Xavier" sind in Deutschland weiter zahlreiche Bahnstrecken gesperrt. Im Norden und Nordosten seien die Strecken für den Fernverkehr auch am Morgen größtenteils noch nicht befahrbar, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Auch in Gebieten, die nicht so stark von dem Sturm betroffen waren, könnten viele Fernzüge noch nicht fahren, sagte er weiter.

Die Auswirkungen des Sturms auf die Infrastruktur der Deutschen Bahn werden sich teilweise bis zum Sonntag hinziehen, teilte die Bahn mit. Reisende sollte sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindungen informieren.

Weiterhin verkehren keine Fernzüge auf diesen Strecken:

Berlin - Hannover, Berlin - Hamburg, Berlin - Leipzig, Berlin - Dresden

- Hannover, Berlin - Hamburg, Berlin - Leipzig, Berlin - Dresden Hamburg - Osnabrück, Hamburg - Kiel, Hamburg - Westerland (Sylt)

- Osnabrück, Hamburg - Kiel, Hamburg - Westerland (Sylt) Bremen - Oldenburg - Leer (Ostfriesland), Bremen - Hannover

- Oldenburg - Leer (Ostfriesland), Bremen - Hannover Hannover - Magdeburg -Berlin

- Magdeburg -Berlin Auch auf weiteren Strecken etwa nach Basel oder Amsterdam kommt es zu Einschränkungen (mehr hier).

Außerdem ist der Nahverkehr in Norddeutschland noch stark von den Unwetterschäden betroffen:

So fallen etwa in Niedersachsen die RE-Züge zwischen Hannover und Bremen, Bremen - Bremerhaven - Lehe sowie Bremen - Osnabrück und auch Bremen - Leer(Ostfriesland) aus, wie die Bahn meldet.

die RE-Züge zwischen Hannover und Bremen, Bremen - Bremerhaven - Lehe sowie Bremen - Osnabrück und auch Bremen - Leer(Ostfriesland) aus, wie die Bahn meldet. Der Zugverkehr der Privatbahn Metronom ist ebenfalls weiterhin stark eingeschränkt, so werden die Strecken Hamburg - Bremen sowie Cuxhaven - Hamburg und Hannover - Uelzen nicht bedient.

ist ebenfalls weiterhin stark eingeschränkt, so werden die Strecken Hamburg - Bremen sowie Cuxhaven - Hamburg und Hannover - Uelzen nicht bedient. In Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern sind laut der Bahn-Webseite nur einige RE-Verbindungen wieder aufgenommen worden.

und sind laut der Bahn-Webseite nur einige RE-Verbindungen wieder aufgenommen worden. In Sachsen-Anhalt , Sachsen und Thüringen gibt es Einschränkungen unter anderem im Großraum Magdeburg , Stendal und Dessau .

, Sachsen und gibt es Einschränkungen unter anderem im Großraum , und . "Einzelne Lichtblicke" gebe es im Regionalverkehr etwa in Schleswig-Holstein, sagte der Sprecher. Dort hätten Bäume schon entfernt und Strecken schon abgefahren werden können.

Auch im Öffentlichen Nahverkehr sind die Auswirkungen des Sturms noch zu spüren:

In Berlin kommt es "nach Beseitigung vieler Unwetterschäden im gesamten S-Bahn-Netz noch zu massiven Beeinträchtigungen", twittert die Berliner S-Bahn. Der U-Bahn und Bus-Verkehr sollte hingegen wieder weitestgehend laufen.

kommt es "nach Beseitigung vieler Unwetterschäden im gesamten S-Bahn-Netz noch zu massiven Beeinträchtigungen", twittert die Berliner S-Bahn. Der U-Bahn und Bus-Verkehr sollte hingegen wieder weitestgehend laufen. In Hannover ist der S-Bahn-Verkehr eingeschränkt wieder angelaufen. Mit weiteren Ausfällen und Verspätungen sei aber noch zu rechnen, meldet die Bahn.

ist der S-Bahn-Verkehr eingeschränkt wieder angelaufen. Mit weiteren Ausfällen und Verspätungen sei aber noch zu rechnen, meldet die Bahn. In Hamburg ist der Betrieb auf allen U- und S-Bahn-Linien wieder aufgenommen worden.

