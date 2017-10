Sturmtief "Xavier" legt Bahnverkehr im Norden lahm

Dieser Text wird laufend aktualisiert.

Sturmtief "Xavier" hat den Bahnverkehr in Norddeutschland seit 14 Uhr komplett lahmgelegt. Das bestätigte ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Anfrage des SPIEGEL. Betroffen seien alle Verbindungen in Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein sowie alle Fernverkehrszüge, die in und aus diesen Ländern fahren, sagte der Sprecher.

Auch der Zugverkehr des Metronom, der Strecken zwischen Hamburg, Bremen und Göttingen bedient, ist vollständig eingestellt worden. Grund seien gravierende Sturmschäden und Sicherheitsgründe, heißt es auf der Website der Eisenbahngesellschaft.

update 14:15: Zugverkehr auf allen metronom-Strecken vollständig eingestellt:https://t.co/ETY4bvKoov — metronom4me (@metronom4me) October 5, 2017

Ursache waren auf die Gleise oder in die Oberleitungen gestürzte Bäume, die einen durchgehenden Bahnverkehr unmöglich machten. Auf offener Strecke befindliche Züge versuchten, noch den nächsten Bahnhof zu erreichen.

Reisende sollten an den Bahnhöfen die Züge verlassen und die Durchsagen beachten. Wie lange der Zugverkehr lahmgelegt sei, konnte der Sprecher nicht sagen. "Laut Wetterbericht dauert das Unwetter etwa drei bis vier Stunden", sagte er. Man werde versuchen, Schienenersatzverkehr einzurichten. "Das ist aber wegen der Wetterlage kaum möglich", sagte der Sprecher.

Update: Sturmtief #Xavier. Der Zugverkehr wurde in mehreren Regionen Deutschland eingestellt. Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung. — Deutsche Bahn (@DB_Info) 5. Oktober 2017

Auch die Hamburger S-Bahn und einige U-Bahnlinien fahren nicht mehr. Aus Sicherheitsgründen gelte auf allen oberirdischen Strecken ein Tempolimit von 40 km/h, twitterte die Hochbahn. Auf der Linie der U1 und U2 wurde an einigen Stellen ein Ersatzverkehr eingerichtet. Reisende können sich auf den Twitter-Accounts der Hochbahnund der S-Bahnaktuelle Störungsmeldungen verfolgen.

Der Hamburger Flughafen war zunächst nicht von den Auswirkungen des Sturms betroffen, sagte eine Sprecherin auf Anfrage.